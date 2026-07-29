В ці 3 країни Європи цього року їдуть найбільше: одна з них популярна серед українців

Нове опитування визначило несподіваних фаворитів для подорожей Європою цього, 2026, року. До трійки переможців ввійшли кілька зовсім несподіваних країн, і в одній з них зараз проживає чимало українців.

Попри зростання цін на авіаційне паливо та подорожі загалом, туристів у Європі вистачає: порівняно з попереднім роком пасажиропотік зріс на 2,3%, а заповненість готелів – на 2%, пише Euronews.

Які країни найпопулярніші для туризму цього року?

Європа все ще залишається найбільшим туристичним регіоном світу – лише у першому кварталі 2026 року вона вже прийняла понад 130 мільйонів іноземних туристів. Але саме цього березня кілька напрямків несподівано зросли в популярності.

Тож куди усі їдуть цього літа? Найбільш популярним і заброньованим напрямком в Європі є Іспанія, але перше місце за зростанням популярності серед туристів несподівано посіла Чехія – порівняно з попереднім роком, її відвідає на 18% більше туристів.



Чимало туристів цього року їдуть до Чехії / Фото Pexels

Ісландія також стає все популярнішою, і цьогоріч потрапила до 30 найбільш броньованих напрямків у світі. А це свідчить про те, що зараз туристи шукають вже не просто відпочинку біля моря, а культурно насичених поїздок та подорожей до незвичної природи Північної та Центральної Європи.

Отож, 2026 року "традиційні туристичні центри" поступово відходять в минуле – а мандрівники шукають напрямки, що поєднують особливий досвід та сезонний баланс.

До слова, змінюються не лише бажані для поїздки країни, але й вік мандрівників. Нещодавній звіт показує, що 30% туристів з усього світу припадає на людей віком від 46 до 65 років. І саме ця демографічна група особливо зацікавлена у автентичному місцевому досвіді, культурних відкриттях та глибшому зв'язку з місцем відпочинку.