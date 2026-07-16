У Греції розширять культовий пляж: все для того, аби врятувати одне судно

Грецька влада оголосила про масштабний план захистити один з найбільш відомих пляжів країни, що розташований на острові Закінф. Там хочуть зберегти знаменитий корабель "Панайотіс", що вже тривалий час поступово руйнується через ерозію та вплив морських хвиль.

Про плани розширення пляжу повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Independent. Проєкт передбачає, що пляж збільшать приблизно на 30 метрів у бік моря.

Чому пляж у Греції планують розширювати?

Для того, аби розширити пляж і зберегти затонулий корабель "Панайотіс", у Греції планують використати приблизно 45 тисяч кубометрів гравію – це дозволить віддалити корпус судна від хвиль, і таким чином сповільнити його руйнування.

Корабель MV Panagiotis сів на мілину на узбережжі острова Закінф ще у жовтні 1980 року. Після цього він став основною туристичною пам'яткою острова, а ось пляж Навайо – чи не найвпізнаванішим місцем у Греції.

Через проєкт доступ до пляжу перекрили принаймні до кінця жовтня: після перевірок виявили небезпеку зсувів. Але коли саме почнуться роботи щодо зміцнення узбережжя, наразі невідомо.



Пляж Навайо у Греції неймовірно відомий / Фото Pexels

Водночас у муніципалітеті Закінфа вже заявили, що відновлення берега та збереження корабля відкриє "новий етап відповідальності, співпраці та важливих перетворень" для пам'ятки острова.

Раніше рішення щодо того, як зберігати туристичну локацію, ухвалював центральний уряд Греції – але відтепер за подальший розвиток пляжу й корабля відповідатиме муніципалітет Закінфа, що співпрацюватиме з Національним технічним університетом Афін.

Мер острова Георгіос Стасінопулос також наголосив, що корабель необхідно зберегти для майбутніх поколінь, адже він є всесвітньо відомим символом Закінфа.