Зміна закону у Польщі: одній категорії водіїв доведеться платити за курси в 5 разів більше

Вже з 24 липня, від сьогодні, вартість обов'язкових курсів для однієї категорії водіїв суттєво зросте – аж у 5 разів. Уряд вважає, що це спонукатиме людей до більшої обережності на дорозі.

Усі водії, що мусять пройти курси перенавчання після того, як керували автівкою під впливом алкоголю чи наркотиків, платитимуть більше. Нові правила також змінять тематичний зміст навчання, пише InPoland.

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Як зміниться курс перенавчання водіїв у Польщі?

24 липня впроваджуються серйозні зміни у курси перенавчання водіїв – відтепер їм доведеться заплатити за дводенне навчання не 500 злотих, а 2500. Перепідготовка – це обов'язковий крок для людей, що хочуть відновити свої водійські права після їхньої втрати за керування автівкою у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Підвищили вартість після постанови Міністра охорони здоров'я від 2 червня цього року. Автори постанови наполягають на тому, що підвищення оплати за курси – це один з кроків, аби запобігти керуванню автівкою в стані сп'яніння. Окрім того, ця сума піде на покриття усіх витрат на організацію та проведення курсів.

А ось попередня плата у розмірі 500 злотих, на думку авторів проєкту, була непропорційною і щодо економічних, і щодо соціальних реалій Польщі.

Та зміниться не тільки ціна курсу, але і його зміст: до програми лекцій додали інформацію про вплив алкоголю й подібних речовин на розвиток раку та серцево-судинних захворювань. Цю інформацію внесли в курс, аби підвищити освітню цінність тренінгу.

Учасники під час тренінгу дізнаються не лише про психологічні й поведінкові наслідки залежності, але й про її вплив на здоров'я.