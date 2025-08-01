З 1 серпня в Латвії набули чинності нові правила, що регулюють продаж алкогольних напоїв. Серед ключових змін – посилення обмежень на рекламу алкоголю.

Це рішення спрямоване на зміцнення здоров'я населення та зменшення споживання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LSM.

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Які нові умови продажу алкоголю у Латвії?

Латвія запровадила нові правила, спрямовані на обмеження продажу та реклами алкогольних напоїв. Відтепер продаж алкоголю буде заборонено у будні та суботу з 20:00 до 10:00 наступного дня, а в неділю не вдасться придбати з 18:00 до 10:00 понеділка.

З метою боротьби з імпульсивними покупками, замовлення алкогольних напоїв через Інтернет тепер матимуть обов'язковий час очікування доставки не менше 6 годин після оформлення замовлення, як через вебсайти, так і через мобільні додатки.

Крім того, з 1 серпня буде суворо заборонена реклама цін та знижок на алкогольну продукцію в друкованих засобах масової інформації, друкованих виданнях, кінотеатрах, на вебсайтах, у поштових відправленнях, у тому числі електронних, а також через засоби електронного зв'язку. Такі акції будуть дозволені лише в приміщеннях виробників, як-от винні погреби та пивоварні.

Також відтепер заклади роздрібної торгівлі зобов'язані розміщувати на видних місцях написи, що вказують на негативний вплив споживання алкоголю на здоров'я людей.

Що ще нового?

Нові правила забороняють і заходи зі стимулювання торгівлі, які дозволяють покупцям купувати кілька одиниць алкогольних напоїв зі знижками. Також це стосується рекламних пропозицій, які передбачають безплатні товари або послуги разом із покупкою алкоголю.

Хоча власники карток лояльності можуть отримати знижку на певний алкогольний напій, правила забороняють будь-які акції, що передбачають знижки на весь асортимент алкогольних напоїв або на певні категорії, наприклад, на всі вина.

А закладам, у яких проводяться азартні ігри, буде заборонено продавати алкогольні напої на розлив у безпосередній близькості до гральних автоматів та столів.

Тим часом Барселона обмежує круїзний туризм, щоб побороти надмірний туризм, й покращити екологію.