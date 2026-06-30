Всупереч політиці ЄС: майже мільйон мігрантів в Іспанії отримають легальний статус

Нелегальні мігранти в Іспанії зараз мають можливість оформити собі легальний статус завдяки масштабній програмі від держави. Та кількість заявок виявилася несподівано великою.

Термін подачі заявок на легалізацію в Іспанії завершується вже у вівторок – і через це все більше людей, що потрапили до країни нелегально, поспішають їх заповнити, пише Politico. Спершу уряд Іспанії очікував, що отримати дозвіл на проживання захочуть приблизно 500 000 людей, та справжня цифра виявилася набагато вищою.

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Скільки мігрантів намагаються легалізуватися в Іспанії?

Уряд Іспанії оголосив про розширену програму легалізації – у її рамках можна отримати поновлюваний дозвіл на проживання в країні. На нього можуть претендувати усі люди, що живуть в Іспанії принаймні п'ять місяців та мають чисту судимість.

Вже до середини червня заявки заповнили понад 900 000 осіб.

Королівський указ, що надав можливість мігрантам подавати заявки на дозволи, уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса ухвалив ще у квітні минулого року. Сама ідея кампанії з легалізації виникла навіть раніше на тлі громадської ініціативи 2024 року.

Ідею легалізувати мігрантів та надати їм дозволи на проживання підтримали понад 700 000 іспанців, сотні гуманітарних організацій та бізнес-груп, а також католицька церква.

З 900 000 людей, що подали заяви, вже приблизно 360 000 отримали тимчасові дозволи на проживання та на роботу.

Як сприймають ініціативу в Іспанії?

Уряд Педро Санчеса захищає захід як визнання людей, що вже й так роблять внесок в економіку Іспанії. Втім, програму вже оскаржили правоцентристська Народна партія та ультраправа група Vox. Але минулого місяця Верховний суд Іспанії відхилив рішення про тимчасове призупинення дії указу.

Втім, масова легалізація ставить Іспанію у суперечність з загальною міграційною політикою ЄС – лише минулого місяця у Євросоюзі завершили масштабну реформу усієї системи. Вона відкрила шлях до суворіших процедур на кордоні, швидшого повернення шукачів притулку та створення так званих "центрів повернення" за межами блоку.

У листі на початку цього місяця уряд Іспанії висловив незгоду з новою політикою блоку. Натомість там закликали прийняти міграційні правила, що ґрунтуються на "повній повазі до міжнародного права та права Європейського Союзу".