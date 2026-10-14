Токсичний смог душить місцевих: в Індонезії небо стало багряним через лісові пожежі
Індонезію нещодавно охопили страшні лісові пожежі, що швидко стали найгіршими за останні десятиліття. Тим часом токсичний смог душить мільйони жителів регіону.
Повітря на островах Калімантан та Суматра в Індонезії набуло зловісного бурштинового кольору, а його якість впала до дуже небезпечних рівнів. Цей смог вже поширився й до сусідніх країн та викликає серйозне занепокоєння щодо здоров'я людей, пише BBC.
Що відомо про страшні лісові пожежі в Індонезії?
Імла з Індонезії вже призвела до того, що деякі школи в Малайзії довелося закрити, а горизонт у Сингапурі затьмарився. Тим часом у самій Індонезії зростає гнів проти компаній, яких зараз звинувачують у спалюванні сільськогосподарських угідь, а також проти влади, що намагалася це зупинити.
Лісові пожежі трапляються в Індонезії щороку протягом сухого сезону, але цього разу вони стали особливо інтенсивними через природне кліматичне явище Ель-Ніньйо. Цього року в Індонезії вже зафіксували 1 043 377 осередків лісових пожеж, і загалом у них згоріло 900 000 гектарів землі.
В Індонезії горять ліси та з'явився смог над містом: дивіться відео
Багато з цих пожеж у лісах та торфовищах країни спричинені вирубкою рослинності для очищення земель – практикою, що також відома як "підсікання та випалювання". Це сільськогосподарський метод, який традиційно використовують місцеві фермери, аби створити багатий на поживні речовини ґрунт для нових культур.
Але зараз чимало з пожеж пов'язані з комерційним сільським господарством, і тому відбуваються у величезних масштабах, а контролювати їх складніше. Активісти вже неодноразово звинувачували компанії у використанні вогню як дешевого способу очищати великі ділянки землі.
І попри те, що ця практика незаконна в Індонезії, забезпечити виконання цієї заборони – це складне завдання. Та постійний багряний смог, що навис над країною цього року, спонукав індонезійську владу активізувати зусилля щодо покарання порушників.