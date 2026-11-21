Всього за кілька хвилин після зльоту: літак несподівано подав сигнал лиха
Пасажирський літак Airbus вже почав набирати висоту, коли екіпаж повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію. Через неї курс довелося змінити.
Пасажирський літак, що належить авіакомпанії EasyJet прямував з Бристоля до Единбурга – але йому довелося повернутися до аеропорту всього через кілька хвилин після вильоту. Причиною стала несподівана подія – зіткнення з птахом, пише Metro.
Чому літак подав сигнал лиха?
Інцидент з літаком трапився вранці 18 листопада, коли рейс з Бристоля прямував до Единбурга. Airbus злетів незадовго до 9:30, та вже за кілька хвилин диспетчерам передали код 7700 від екіпажу – а це міжнародний сигнал, що означає загальну незвичайну ситуацію на борту.
Літакові довелося розвернутися над національним парком Брекон-Біконс у Південному Уельсі, а після цього він кілька разів кружляв над Брістольською затокою поряд з містом Вестон-супер-Мер.
Вже через 40 хвилин після вильоту він знову благополучно приземлився в аеропорту Бристоля. Після цього повітряне судно зустріли екстрені служби – а в авіакомпанії пояснили, що це був стандартний запобіжний захід відповідно до процедур безпеки.
Представник EasyJet підтвердив, що повернутися літакові довелося через зіткнення з птахом після зльоту.
Рейс EZY213 з Бристоля до Единбурга сьогодні вранці повернувся до Бристоля через зіткнення з птахом після зльоту. Літак нормально приземлився, а екстрені служби зустріли його після прибуття як запобіжний захід відповідно до стандартних процедур, – заявили в авіакомпанії.
Ніхто з пасажирів не постраждав, а в авіакомпанії підготували заміну літака, щоб продовжити подорож. Тож резервний борт вилетів з Бристоля об 11:55 та прибув у Единбург о 13:00. Через інцидент з птахом пасажири запізнилися майже на 4 години.