Пасажирський літак Airbus вже почав набирати висоту, коли екіпаж повідомив диспетчерам про надзвичайну ситуацію. Через неї курс довелося змінити.

Пасажирський літак, що належить авіакомпанії EasyJet прямував з Бристоля до Единбурга – але йому довелося повернутися до аеропорту всього через кілька хвилин після вильоту. Причиною стала несподівана подія – зіткнення з птахом, пише Metro.

Чому літак подав сигнал лиха?

Інцидент з літаком трапився вранці 18 листопада, коли рейс з Бристоля прямував до Единбурга. Airbus злетів незадовго до 9:30, та вже за кілька хвилин диспетчерам передали код 7700 від екіпажу – а це міжнародний сигнал, що означає загальну незвичайну ситуацію на борту.

Літакові довелося розвернутися над національним парком Брекон-Біконс у Південному Уельсі, а після цього він кілька разів кружляв над Брістольською затокою поряд з містом Вестон-супер-Мер.

Вже через 40 хвилин після вильоту він знову благополучно приземлився в аеропорту Бристоля. Після цього повітряне судно зустріли екстрені служби – а в авіакомпанії пояснили, що це був стандартний запобіжний захід відповідно до процедур безпеки.

Представник EasyJet підтвердив, що повернутися літакові довелося через зіткнення з птахом після зльоту.

Рейс EZY213 з Бристоля до Единбурга сьогодні вранці повернувся до Бристоля через зіткнення з птахом після зльоту. Літак нормально приземлився, а екстрені служби зустріли його після прибуття як запобіжний захід відповідно до стандартних процедур, – заявили в авіакомпанії.

Ніхто з пасажирів не постраждав, а в авіакомпанії підготували заміну літака, щоб продовжити подорож. Тож резервний борт вилетів з Бристоля об 11:55 та прибув у Единбург о 13:00. Через інцидент з птахом пасажири запізнилися майже на 4 години.