У Європі масово саджають пасажирські літаки та підіймають винищувачі: що відбувається

Вже кілька літаків, що прямували до великих міст у Європі, отримали повідомлення про загрозу вибуху на борту. І в деяких випадках судна доводилося перенаправляти на інші аеропорти чи й супроводжувати військовою авіацією.

Нещодавно борт авіакомпанії Aer Lingus, що летів з Дубліна до Рима, довелося перенаправити до французької Нормандії, пише Sky News.

Чому літаки у Європі екстрено садять?

За словами представників уряду Франції, літаку вдалося безпечно приземлитися на військовій базі Евре після того, як під час польоту екіпаж оголосив про надзвичайну ситуацію. Наразі усі 151 пасажир та шестеро членів екіпажу перебувають у безпеці, а борт перевіряють військові сапери.

Сервіси відстеження авіарейсів показували, що судно вже наближалося до Парижа, коли різко змінило курс, зробило кілька кіл у повітрі, а тоді попрямувало до Евре.

Зовсім скоро після цього у Болгарії аж три літаки були змушені екстрено приземлитися через ті самі погрози. Міністр внутрішніх справ країни заявив, що літаки з Мадрида та Копенгагена приземлилися в Софії, а третє судно сіло в Пловдиві.

Італійське агентство ANSA тим часом повідомило, що винищувачі ВПС Італії супроводжували до Рима літак Finnair, що летів з Гельсінкі, адже там також отримали повідомлення про загрозу вибуху. А у бельгійських ЗМІ повідомили, що літаку польської авіакомпанії з тієї ж причини довелося екстрено приземлитися в аеропорту Брюсселя.

Про чотири літаки з загрозою мінування повідомила й поліція Чехії. Правоохоронці вже координують дії з адміністрацією аеропорту Праги, аби забезпечити посадку літаків. За попередніми оцінками поліції, достовірність загрози досить низька.

Попри це, ми не недооцінюємо загрозу, тому активували всі необхідні заходи безпеки. Вони мають мінімально вплинути на пасажирів і роботу аеропорту,

– повідомили у поліції.

Усі ці інциденти відбулися всього за кілька днів після того, як принаймні сім рейсів, зокрема й з Великої Британії, отримали повідомлення про мінування. Тоді літакам також довелося здійснити незаплановані посадки, а роботу деяких аеропортів призупинили.

Зараз ще невідомо, хто стоїть за погрозами. Та Метью Борі з компанії Osprey Flight Solutions, що консультує перевізників щодо загроз безпеці польотів, припустив, що зосередження таких інцидентів у Європі може свідчити про російський слід. Але він зауважив, що в окремих регіонах Європи також ведеться гібридна війна Ірану, і про це також забувати не можна.