"Нас обдурили": більшість марокканців повернулися з Сеути через голод та ворожість місцевих

30 липня десятки тисяч марокканців прорвалися через кордон з Іспанією у Сеуті – північноафриканському анклаві країни. Втім, вже зовсім скоро чимало з них повернулися на батьківщину.

До Сеути наприкінці липня прибули приблизно 60 000 марокканців – деякі з них дісталися іспанського кордону вплав, інші – на надувних човнах, або ж перебігли паркан на кордоні, пише Reuters. Сталося це після рішення Верховного суду Іспанії, згідно з яким місцева влада не може одразу ж розвертати мігрантів, яких перехопили у морі під час спроб дістатися Мелільї чи Сеути.

Чому марокканці у Сеуті покидають Іспанію?

Сеута – це автономне місто-ексклав Іспанії, що розташоване на північному узбережжі Африки, навпроти Гібралтару. З усіх боків воно межує з Марокко, хоч країна офіційно й не визнає суверенітету Іспанії над Сеутою, а також Мелільєю. Історично Марокко вважає ці території своїми окупованими землями.

Марокканці, що прорвалися через кордон, заявили журналістам, що побачили у цьому шанс на краще життя після новин про рішення іспанського суду. Багато молоді в Марокко скаржиться на відсутність можливостей у власній країні: чверть людей від 15 до 24 років не навчаються, не працюють, а також не проходять професійної підготовки. Через нерівномірний розподіл добробуту у сферах охорони здоров'я та освіти торік у Марокко розгорілися протести.

Наприклад, 21-річний Абдулах Буджі розповів, що в Марокко він навчається на вчителя, але для того, аби отримувати навіть мізерну зарплату, доводиться працювати 12-годинні зміни. А коли він почув про прорив кордону, скочив на мотоцикл та поїхав до Сеути. Втім, у процесі він втратив речі та гроші й мало не загинув. Згодом, коли він зрозумів, що йому загрожує арешт, розвернувся та попрямував додому.

І так зробив не лише він – з 60 000 мігрантів, що прибули до іспанської Сеути 30 – 31 липня, приблизно 45 000 вже повернулися додому. Чимало людей провели ніч на вулицях міста серед переляканих мешканців та озброєних іспанських солдатів та поліціянтів.

Ми приїхали, щоб досягти прогресу, а не щоб нас обдурили. Я думав, що побудую там краще майбутнє. Але в Сеуті я був здивований,

– заявив Брахім, працівник пекарні.

Три дні йому довелося жити лише на воді, адже в Іспанії через високі ціни він не міг дозволити собі купити їжу. Один сендвіч з тунцем там коштував приблизно 10 доларів. Мігранти, що повернулися назад, скаржилися не лише на закриті супермаркети та магазини, але й на місцевих, що їх проганяли.

Зараз Сеута вже поступово повертається до звиченого життя – попри те, що чимало закладів ще зачинені, деякі кафе вже відкриваються, а вулиці патрулюють поліціянти.

Наразі незрозуміло, що саме спровокувало наплив мігрантів до Іспанії, але соцмережі ще за кілька днів до прориву до Сеути були заповнені публікаціями, що закликали марокканців потрапити до ЄС.

Тим часом у міністерстві закордонних справ Іспанії поскаржилися на оманливу інформацію в інтернеті – адже насправді рішення Верховного суду не дозволяє мігрантам залишатися. Воно лише забороняє повертати їх негайно – натомість це роблять через звичні юридичні процедури. Окрім того, глава уряду Педро Санчес заявив, що Іспанія вже розглядає зміни до міграційного законодавства для того, аби посилити заходи щодо репатріації.