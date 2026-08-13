Жахлива якість води та дуже високі ціни: українка назвала мінуси популярного міста в Польщі
Українка, що замислилася про переїзд з Італії до Польщі, розповіла про 5 найбільших мінусів, про які її часто попереджають. І в правдивості деяких з них вона вже встигла пересвідчитися на власному досвіді.
Українська блогерка Євгенія, що переїжджає до Варшави, поділилася 5 мінусами, на які точно потрібно зважити перед тим, як ухвалювати таке важливе рішення.
Які є мінуси у житті в Польщі?
Погана якість води та повітря
Про погану якість повітря дівчину попереджали чимало людей, що вже живуть у Польщі. Щодо цього вона ще не впевнена – та навіть за кілька тижнів вже збагнула, що вода у Варшаві справді не дуже високої якості.
Обличчя дійсно стягує, ноги сверблять, руки як наждачка, у чоловіка загострився дерматит. Коротше, як мінімум будемо ставити фільтри, інакше шкірі та волоссю гайки,
– поділилася вона.
Складнощі з документами
Чимало коментаторів попереджають, що оформити карту побиту у Польщі непросто, а на документи потрібно очікувати у Польщі. Для блогерки, яка знімає багато відео з подорожей, це може стати великою проблемою.
Українка розповіла про мінуси Польщі: дивіться відео
Ставлення поляків
Останнім часом все більше українців зауважують негативне ставлення поляків до них – та сама українка такого на власному досвіді не відчула.
Та й, чесно, мені на всю цю балаканину паралельно – поки мені воно не робить реальних проблем,
– додала дівчина.
Високі ціни
З цим пунктом українка і погоджується, і ні. Порівняно з Італією продукти та послуги не дорожчі, а ось платна медицина навіть суттєво поступається у ціні. Також не дуже дорогими у Польщі виявилися ресторани та таксі.
Найдорожчою є короткострокова оренда житла.
Втім, у Варшаві чимало грошей доведеться віддати й за довгострокову оренду, пише Numbeo. Ось які ціни у місті:
- однокімнатна у центрі міста – 4742 злотих на місяць;
- однокімнатна за межами центру – 3699 злотих на місяць;
- трикімнатна квартира в центрі міста – 8431 злотий на місяць;
- трикімнатна квартира за межами центру – 5984 злоті на місяць.
Для комфортного життя родині з 4 людей у столиці Польщі знадобиться 11 815 злотих (141 269 гривень) – втім, без урахування орендної плати. А ось одній людині на місяць потрібно приблизно 42 000 гривень.
Депресивна погода
Для багатьох погода в Польщі з хмарністю, дощами та великою кількістю похмурих днів стає справжнім випробуванням. Та українка зізналася, що за час перебування у Варшаві бачила лише сонце, тож в правдивості цього "недоліку" пересвідчитися ще не встигла.