Жахлива якість води та дуже високі ціни: українка назвала мінуси популярного міста в Польщі

Українка, що замислилася про переїзд з Італії до Польщі, розповіла про 5 найбільших мінусів, про які її часто попереджають. І в правдивості деяких з них вона вже встигла пересвідчитися на власному досвіді.

Українська блогерка Євгенія, що переїжджає до Варшави, поділилася 5 мінусами, на які точно потрібно зважити перед тим, як ухвалювати таке важливе рішення.

Які є мінуси у житті в Польщі?

Погана якість води та повітря

Про погану якість повітря дівчину попереджали чимало людей, що вже живуть у Польщі. Щодо цього вона ще не впевнена – та навіть за кілька тижнів вже збагнула, що вода у Варшаві справді не дуже високої якості.

Обличчя дійсно стягує, ноги сверблять, руки як наждачка, у чоловіка загострився дерматит. Коротше, як мінімум будемо ставити фільтри, інакше шкірі та волоссю гайки,

– поділилася вона.

Складнощі з документами

Чимало коментаторів попереджають, що оформити карту побиту у Польщі непросто, а на документи потрібно очікувати у Польщі. Для блогерки, яка знімає багато відео з подорожей, це може стати великою проблемою.

Українка розповіла про мінуси Польщі: дивіться відео

Ставлення поляків

Останнім часом все більше українців зауважують негативне ставлення поляків до них – та сама українка такого на власному досвіді не відчула.

Та й, чесно, мені на всю цю балаканину паралельно – поки мені воно не робить реальних проблем,

– додала дівчина.

Високі ціни

З цим пунктом українка і погоджується, і ні. Порівняно з Італією продукти та послуги не дорожчі, а ось платна медицина навіть суттєво поступається у ціні. Також не дуже дорогими у Польщі виявилися ресторани та таксі.

Найдорожчою є короткострокова оренда житла.

Втім, у Варшаві чимало грошей доведеться віддати й за довгострокову оренду, пише Numbeo. Ось які ціни у місті:

однокімнатна у центрі міста – 4742 злотих на місяць;

однокімнатна за межами центру – 3699 злотих на місяць;

трикімнатна квартира в центрі міста – 8431 злотий на місяць;

трикімнатна квартира за межами центру – 5984 злоті на місяць.

Для комфортного життя родині з 4 людей у столиці Польщі знадобиться 11 815 злотих (141 269 гривень) – втім, без урахування орендної плати. А ось одній людині на місяць потрібно приблизно 42 000 гривень.

Депресивна погода

Для багатьох погода в Польщі з хмарністю, дощами та великою кількістю похмурих днів стає справжнім випробуванням. Та українка зізналася, що за час перебування у Варшаві бачила лише сонце, тож в правдивості цього "недоліку" пересвідчитися ще не встигла.