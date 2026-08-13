Закордон Новини про життя за кордоном Жахлива якість води та дуже високі ціни: українка назвала мінуси популярного міста в Польщі
13 серпня, 21:47
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Жахлива якість води та дуже високі ціни: українка назвала мінуси популярного міста в Польщі

Марина Блохіна

Українка, що замислилася про переїзд з Італії до Польщі, розповіла про 5 найбільших мінусів, про які її часто попереджають. І в правдивості деяких з них вона вже встигла пересвідчитися на власному досвіді.

Українська блогерка Євгенія, що переїжджає до Варшави, поділилася 5 мінусами, на які точно потрібно зважити перед тим, як ухвалювати таке важливе рішення. 

Які є мінуси у житті в Польщі?

Погана якість води та повітря

Про погану якість повітря дівчину попереджали чимало людей, що вже живуть у Польщі. Щодо цього вона ще не впевнена – та навіть за кілька тижнів вже збагнула, що вода у Варшаві справді не дуже високої якості. 

Обличчя дійсно стягує, ноги сверблять, руки як наждачка, у чоловіка загострився дерматит. Коротше, як мінімум будемо ставити фільтри, інакше шкірі та волоссю гайки, 
– поділилася вона. 

Складнощі з документами

Чимало коментаторів попереджають, що оформити карту побиту у Польщі непросто, а на документи потрібно очікувати у Польщі. Для блогерки, яка знімає багато відео з подорожей, це може стати великою проблемою. 

Українка розповіла про мінуси Польщі: дивіться відео

Ставлення поляків

Останнім часом все більше українців зауважують негативне ставлення поляків до них – та сама українка такого на власному досвіді не відчула. 

Та й, чесно, мені на всю цю балаканину паралельно – поки мені воно не робить реальних проблем, 
– додала дівчина. 

Високі ціни

З цим пунктом українка і погоджується, і ні. Порівняно з Італією продукти та послуги не дорожчі, а ось платна медицина навіть суттєво поступається у ціні. Також не дуже дорогими у Польщі виявилися ресторани та таксі. 

Найдорожчою є короткострокова оренда житла. 

Втім, у Варшаві чимало грошей доведеться віддати й за довгострокову оренду, пише Numbeo. Ось які ціни у місті:

  • однокімнатна у центрі міста – 4742 злотих на місяць;
  • однокімнатна за межами центру – 3699 злотих на місяць;
  • трикімнатна квартира в центрі міста – 8431 злотий на місяць;
  • трикімнатна квартира за межами центру – 5984 злоті на місяць.

Для комфортного життя родині з 4 людей у столиці Польщі знадобиться 11 815 злотих (141 269 гривень) – втім, без урахування орендної плати. А ось одній людині на місяць потрібно приблизно 42 000 гривень. 

Депресивна погода

Для багатьох погода в Польщі з хмарністю, дощами та великою кількістю похмурих днів стає справжнім випробуванням. Та українка зізналася, що за час перебування у Варшаві бачила лише сонце, тож в правдивості цього "недоліку" пересвідчитися ще не встигла. 

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