В Африці будують новий мегаполіс на місці океану: він стане "захисним муром" іншого міста

Неподалік від нігерійського міста Лагоса, прямо в Атлантичному океані створюють нову ділянку суші, на якій має постати нове сучасне місто, що називатиметься Еко-Атлантик.

Площа міста, очікується, становитиме майже 10 мільйонів квадратних метрів – і це можна порівняти з розмірами Мангеттена. А для того, аби сформувати таку територію, потрібно буде витратити приблизно 95 мільйонів кубометрів піску, пише Adevarul.Ro.

Як виглядатиме Еко-Атлантик?

Нове місто – це один з найбільш масштабних проєктів Африки, що реалізують прямо біля океанського узбережжя. Для того, аби створити нову землю для житлових кварталів, офісів та комунікацій, з морського дна підіймуть мільйони тонн піску. А саме місто може стати продовженням Лагоса – одного з найбільших мегаполісів континенту.

Започаткували проєкт вже давно – на початку 2000-х років. Реалізацією займається компанія South Energyx Nigeria Limited разом з урядом штату Лагос та за підтримки федеральної влади Нігерії. І лише до червня 2023 року для створення нової суші вже використали понад 75 мільйонів кубометрів піску.

А ось коли роботи досягнуть свого завершення, цей обсяг піску має зрости аж до 95 мільйонів кубометрів. За останні кілька років роботи вже суттєво просунулися: на офіційному сайті проєкту зазначається, що перші два етапи створення інфраструктури нового міста вже завершені.

На території вже прокладені:

каналізація;

мости;

мережі водопостачання

Наразі забудовники вже готуються розвивати інші частини міста. Еко-Атлантик постане як продовження острова Вікторія – одного з найпопулярніших районів міста Лагос. Пісок підіймають з морського дна та засипають у спеціально відгороджені ділянки – і такі роботи триватимуть, аж доки не утвориться досить стійка основа для майбутньої забудови.

Навіщо потрібна побудова Еко-Алтантика?

Будівництво нового міста не тільки створить нові робочі місця та додатковий простір. Проєкт має ще одну дуже важливу мету – він має стримати ерозію берегової лінії Лагоса. Річ у тім, що місто розташована поряд з океаном, і вже десятиліттями втрачає частину узбережжя через постійний вплив хвиль.

Історичні карти показують, що ще якісь сто років тому берегова лінія проходила практично на 3 кілометри далі в бік океану, ніж зараз, але з часом вода зруйнувала велику частину суші.

Автори проєкту вирішили не просто укріпити сучасний берег, але й відновити ту лінію узбережжя, що існувала у 1905 році – і таким чином нове місто водночас розширить Лагос та стане захисною смугою між ним та Атлантичним океаном.