300 сонячних днів на рік та "смішні" ціни: українка розкрила ідеальну країну для життя в Європі

Українка Юлія Шульга живе в Албанії вже приблизно рік – і за цей час вона помітила чимало переваг, про які українці зазвичай і не підозрюють.

Блогерка Юлія поділилася, що Албанія – це справді та країна, де сонце світить 300 днів на рік. Але на приємному кліматі плюси не закінчуються, зазначила дівчина у своєму блозі в Instagram.

Чим життя в Албанії подобається українці?

Однією з великих переваг Албанії для українки є те, що проживати в цій країні можна без оформлення – лише з паспортом. Тішать також ціни. Квартиру жінка орендує за 450 євро на місяць, і вона має краєвид на море.

Окрім того, місцеві мешканці знають англійську мову, а це спрощує адаптацію та спілкування.

Кава з місцевою їжею вам може коштувати три євро. Я живу в Албанії і не знаю албанської, бо 99% населення знають англійську,

– поділилася блогерка.

Але їхати до Албанії задля гарної зарплати точно не варто. Більшість українців, за її словами, працюють там онлайн або ж на українські місцеві бізнеси. Водночас у коментарях чимало людей, які також живуть у країні, попередили, що все зовсім не так безхмарно, як описує жінка.

Українка розкрила плюси життя в Албанії: дивіться відео

Наприклад, одна з коментаторок зауважила, що українці можуть перебувати в Албанії до кінця березня 2027 року – і наразі невідомо, що ж буде далі. Також вона додала, що хоч чимало албанців добре знають англійську, володіють нею далеко не всі.

А ось заробітна плата становить 500 – 600 євро, якщо людина працює не віддалено. Тож жити з комфортом на таку платню непросто.

Згідно з Numbeo, середня зарплата в Албанії після сплати податків становить приблизно 692 євро. А ось вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста обійдеться практично в 500 євро.