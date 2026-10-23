Не Варшава і не Краків: які міста Польщі найчастіше обирають для переїзду

Варшава, Краків і Гданськ традиційно привертають увагу тих, хто планує переїхати до Польщі. Проте нове дослідження показало, що найбільший приріст населення завдяки переїздам мають зовсім інші міста.

У рейтингу проаналізували міграцію в понад 300 польських містах за останні п'ять років. Як пише Business Insider Polska, передає 24 Канал, перші місця посіли невеликі міста поблизу великих мегаполісів, тоді як Варшава навіть не потрапила до першої тридцятки.

Які міста Польщі найпопулярніші для переїзду

Business Insider Polska склав рейтинг міст, які найактивніше приваблюють нових жителів. Для цього журналісти використали дані Головного статистичного управління Польщі за 2021 – 2025 роки.

Головним показником стало сальдо міграції на тисячу жителів, тобто різниця між кількістю людей, які офіційно зареєстрували проживання в місті, та тими, хто знявся з реєстрації. При цьому результати останніх років мали більшу вагу, щоб рейтинг краще відображав сучасні тенденції.

Перше місце посіло місто Маркі в Мазовецькому воєводстві, яке безпосередньо межує з Варшавою. Його розташування дозволяє жителям користуватися можливостями столичного ринку праці, але мешкати за межами великого міста.

У 2025 році завдяки міграції населення Марків збільшилося на 652 особи. Хоча цей показник нижчий, ніж у попередні роки, місто зберегло лідерство за результатами всього досліджуваного періоду.

Друге місце дісталося Кобилці, яка також розташована поблизу Варшави. Трійку лідерів замкнула Румія в Поморському воєводстві, неподалік Гдині та Гданська. Серед її переваг автори дослідження називають близькість до моря, транспортне сполучення з великими містами та доступніші ціни на житло порівняно з Гданськом і Гдинею.

Топ-30 міст Польщі, які приваблюють нових жителів

За результатами дослідження Business Insider Polska, рейтинг має такий вигляд:

Маркі – Мазовецьке воєводство; Кобилка – Мазовецьке воєводство; Румія – Поморське воєводство; Імелін – Сілезьке воєводство; Ожеше – Сілезьке воєводство; Сулеювек – Мазовецьке воєводство; Константинув-Лодзький – Лодзинське воєводство; Юзефув – Мазовецьке воєводство; Колобжег – Західнопоморське воєводство; Міколув – Сілезьке воєводство; Краків – Малопольське воєводство; Прушкув – Мазовецьке воєводство; Міланувек – Мазовецьке воєводство; Прущ-Гданський – Поморське воєводство; Устронь – Сілезьке воєводство; Ланьцут – Підкарпатське воєводство; Тарновські Гури – Сілезьке воєводство; Реда – Поморське воєводство; Жешув – Підкарпатське воєводство; Пущиково – Великопольське воєводство; Гданськ – Поморське воєводство; Коваль – Куявсько-Поморське воєводство; Зельонка – Мазовецьке воєводство; Зомбки – Мазовецьке воєводство; Щавно-Здруй – Нижньосілезьке воєводство; Любава – Вармінсько-Мазурське воєводство; Жори – Сілезьке воєводство; Славкув – Сілезьке воєводство; Радзьонкув – Сілезьке воєводство; Войковіце – Сілезьке воєводство.

Столиця Польщі опинилася лише на 33 місці, а Вроцлав – на 37. Водночас Краків став одним із небагатьох великих міст, які майже потрапили до першої десятки, посівши 11 сходинку.

Чому поляки обирають невеликі міста замість мегаполісів

Результати рейтингу показують, що значну роль під час вибору місця проживання відіграє близькість до великих економічних центрів. Люди можуть працювати у Варшаві, Гданську чи інших великих містах, але жити в сусідніх населених пунктах.

Серед переваг таких міст автори дослідження відзначають спокійніше середовище, близькість до природи, розвиток житлової інфраструктури та можливість знайти нерухомість за доступнішою ціною.

Водночас рейтинг не є опитуванням про найкращі міста для життя. Він відображає фактичні переїзди з офіційною реєстрацією місця проживання, а не особисті вподобання всіх жителів Польщі.