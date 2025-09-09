Найвища гора світу Еверест – це мрія для багатьох альпіністів. Втім, для того, аби піднятися на неї, потрібно не тільки фізично, але й фінансово підготуватися.

Підйом на гору Еверест коштує вражаючі 15 тисяч доларів – і це все без врахування вартості квитків на літак, спорядження та послуг гіда, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Непал робить доступ до майже сотні гір безкоштовним

Непал вже давно прагнув приваблювати альпіністів не тільки сходженням на Еверест, але й іншими горами – тож уряд країни розробив новий план залучення мандрівників до дешевших та менш відвідуваних регіонів країни.

Тож віднині 97 вершин у Карналі та Судурпашімі, двох штатах на заході країни, стануть для альпіністів безплатними. Директор Департаменту туризму в Непалі Гімал Гаутам зазначив, що у Непалі дуже багато гір.

Наразі уряд Непалу відкрив 462 гори для комерційних експедицій. З них 102 гори досі незаймані, вони чекають на перших альпіністів, – поділився він.

Через віддаленість та бідність регіону ці гори недостатньо популярні, аби їх часто відвідували альпіністи. Два штати Непалу, де тепер можна безплатно піднятися на вершини, з одного боку межують з індійським штатом Уттаракханд, а з іншого – з китайським Тибетом.



Непал відкриває доступ на сотню гір / Фото Pexels

Гаутам також зауважив, що сходження на вершини залишатиметься безплатним протягом двох наступних сезонів альпінізму, а після цього уряд перегляне план. Втім, дістатися до цих районів мандрівникам буде зовсім непросто – Судурпашім розташований за 535 кілометрів від Катманду, а Карналі – приблизно за 400 кілометрів.

До обох місць потрібно три години їхати зі столиці – а дороги в обох штатах складні.

Чому Непал намагається обмежити кількість туристів на Евересті?

Надто велика кількість туристів на Евересті спричиняє дедалі більше проблем протягом останніх десятиліть. В результаті Непал намагається перенаправляти частину недостатньо підготовлених альпіністів на інші вершини – а в країні нараховується 14 найвищих гір світу.

Ціна на дозволи на сходження на Еверест тільки з початку цього року зросла на 36% – з 11 тисяч доларів до 15 000. І тепер майбутні альпіністи мають надати доказ того, що раніше вони підкорювали принаймні одну гору висотою понад 7000 метрів у Непалі.

