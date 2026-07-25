Один без слів, інший має 158 строф: незвичайні рекорди національних гімнів

Національні гімни зазвичай асоціюються з урочистим співом під час державних церемоній або перед спортивними матчами. Проте музичні символи деяких країн помітно відрізняються від звичного формату.

Один із найстаріших гімнів Європи досі не має офіційного тексту, хоча слова для нього намагалися створити неодноразово. Натомість повне виконання іншого державного гімну триває близько шести хвилин, через що його вважають найдовшим у світі. 24 Канал розповідає, які країни встановили ці незвичні рекорди.

Гімн Іспанії не має офіційних слів

Офіційний гімн Іспанії "La Marcha Real", або "Королівський марш", виконують без слів. Саме тому під час державних церемоній чи перед футбольними матчами іспанці просто слухають мелодію, а гравці збірної не співають.

Перша відома згадка про цей твір датується 1761 роком. Тоді мелодію під назвою "Марш гренадерів" опублікували у збірнику військової музики для іспанської піхоти. Вона швидко стала популярною, а у 1770 році король Карл III затвердив її як офіційний церемоніальний марш.

Згодом композиція набула статусу державного гімну. У різні періоди для неї намагалися створити слова, однак жоден із текстів так і не став офіційним.

Жодна версія не об'єднала країну

За правління Альфонсо XIII на урочистостях виконували текст поета Едуардо Маркіни. Він став доволі відомим, однак держава його офіційно не затвердила.

За диктатури Франсіско Франко з'явилася інша версія, яку використовували під час державних церемоній. Після повернення Іспанії до демократії від неї відмовилися, адже текст був тісно пов'язаний із колишнім режимом.

У 2007 році Іспанський олімпійський комітет провів конкурс на сучасні слова, щоб спортсмени могли співати гімн на міжнародних змаганнях. Переможний варіант уже готували до презентації, але після критики, зокрема через асоціації з диктатурою, задум скасували.

Пошук спільного тексту ускладнюють і сильні регіональні відмінності. Каталонія, Країна Басків та Галісія мають власні мови, історію й бачення того, яким має бути державний символ.

Найдовший текст має гімн Греції

Грецький "Гімн до свободи" вирізняється не тривалістю звичного виконання, а обсягом повного тексту. Твір поета Діонісіоса Соломоса складається зі 158 строф, тому його називають найдовшим національним гімном за кількістю рядків.

Водночас повністю цей текст під час державних церемоній не співають. До гімну увійшли перші 24 строфи поеми, а на офіційних заходах зазвичай виконують лише дві перші.

Цей самий гімн використовує і Кіпр.

Уругвайський гімн найдовше звучить

Інший рекорд належить Уругваю. Його гімн "Orientales, la Patria o la Tumba", що можна перекласти як "Уругвайці, Батьківщина або могила", вважають найдовшим за тривалістю музичної версії.

Повна композиція налічує 105 тактів і може звучати від 4,5 до 6 хвилин.

Однак на більшості офіційних подій і перед спортивними матчами виконують лише скорочену частину гімну.

Традиція національних гімнів бере початок ще у XVI столітті. Найстарішим серед тих, які використовують досі, вважають нідерландський "Het Wilhelmus", що з'явився за часів Нідерландської революції.