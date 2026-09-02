"Залишитися чи поїхати": українка розкрила нюанси життя в Іспанії

Українка Поліна, що живе в Іспанії вже понад два роки, все ще не може збагнути, чи хоче залишитися в країні, чи поїхати з неї. Адже численні переваги урівноважуються такою ж кількістю недоліків.

Українка переїхала з Німеччини до Іспанії, і до деяких аспектів життя у країні досі звикає. Зокрема, вона не впевнена, чи слід залишатися тут у довготривалій перспективі, пише mrs.faustova.

Що українці не подобається у життя в Іспанії?

Легалізація

Блогерка поділилася, що Іспанія надає дуже багато можливостей для легалізації, тож українцям залишитися у країні не дуже складно, особливо після тимчасового захисту. Водночас українку турбує питання безпеки, адже Іспанія має дуже м'яку міграційну політику.

І коли ти бачиш як у великих містах зростає проблема крадіжок, розбитих машин, безхатченків, ти починаєш думати: а наскільки безпечно буде тут через 5 – 10 років?

– поділилася українка.

Соціалізація

Наступний плюс і водночас мінус Іспанії – це соціальне життя. В Іспанії відбувається дуже багато подій, тож знудитися неможливо. Але це водночас стає й проблемою: в Іспанії так багато українців, що можна прожити кілька років в країні та не вивчити мову й не інтегруватися у суспільство.

Тому якщо ти не будеш шукати іспанців і спеціально виходити за межі своєї бульбашки, ти можеш так там і залишитися і ніколи не інтегруватися,

– додала блогерка.

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Погода

Українка неймовірно цінує клімат Іспанії, і після життя у цій країні їй важко уявити переїзд у більш холодні регіони. Водночас життя в Іспанії не нагадує відпустку, і потрібно враховувати й економіку країни та заробітки там.

Якщо ви думаєте: приїду в Іспанію, знайду роботу і буду жити як у відпустці, то в мене для вас погані новини. Зарплати тут не такі високі, як у багатьох інших країнах Європи,

– поскаржилася Поліна.

Водночас дівчина зазначила, що ціни на оренду у великих містах стрімко ростуть.

Наразі одній людині для комфортного життя в Іспанії потрібно мати не менше ніж 718 євро, не рахуючи оренди, пише Numbeo.

Ось скільки доведеться віддати за оренду квартири: