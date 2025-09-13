ЄС готується посилити обмеження щодо видачі віз громадянам Росії, – Politico
- Єврокомісія планує оприлюднити нові рекомендації щодо жорсткіших умов видачі віз громадянам Росії в грудні 2025 року.
- Обговорюється заборона туристичних віз як частина 19-го пакета санкцій проти Москви, в той час, як окремі країни ЄС мають різні підходи до візового режиму для росіян.
Єврокомісія готує рекомендації для країн ЄС щодо більш жорстких умов видачі віз громадянам Росії та інших ворожих держав. Документ планують оприлюднити наприкінці 2025 року.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також Досі можуть подорожувати та шопитися, – Німеччина хоче посилити візові обмеження для росіян
Які нові обмеження готує ЄС для росіян?
Як повідомив виданню представник Європейської комісії, в грудні 2025 року планують опублікувати нові рекомендації для держав-членів щодо посилення візового режиму для росіян. Йдеться про жорсткіші критерії для тих, хто хоче потрапити до країн ЄС.
У вересні 2022 року Євросоюз уже розірвав угоду про спрощення візового режиму з Росією. Проте наразі рішення щодо видачі віз залишаються в зоні відповідальності окремих країн.
Наприклад, Польща, Чехія, країни Балтії та Фінляндія максимально обмежили доступ росіян, тоді як Франція, Іспанія чи Італія залишають процедури більш ліберальними.
За даними Єврокомісії, у 2024 році понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи. Це значно менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, але більше, ніж у 2023 році.
Водночас у Брюсселі, за даними ЗМІ, обговорюють можливу заборону туристичних віз як частину 19-го пакета санкцій проти Москви.
Як реагують на можливі зміни?
Представниця російської опозиції Юлія Навальна у листі закликала ЄС "не карати всіх громадян Росії, а спрямувати обмеження проти олігархів, силовиків і пропагандистів".
Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський також пропонує запровадити заборону на виїзд російських дипломатів за межі країни, де вони працюють.
Що відомо про обмеження на в'їзд росіян до ЄС?
Торік найжорсткіші обмеження для росіян діяли у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії. Їм заборонено в'їзд літаком або морським шляхом.
Німеччина та Словенія також ускладнили умови видачі віз, вимагаючи більше документів. Водночас у 2024 році німецькі консульства видали близько 17 тисяч шенгенських віз.
Раніше повідомлялось, що європейські країни стали частіше видавати шенгенські візи росіянам. У 2024 році близько 90% таких віз були туристичними.