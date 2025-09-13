Єврокомісія готує рекомендації для країн ЄС щодо більш жорстких умов видачі віз громадянам Росії та інших ворожих держав. Документ планують оприлюднити наприкінці 2025 року.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Які нові обмеження готує ЄС для росіян?

Як повідомив виданню представник Європейської комісії, в грудні 2025 року планують опублікувати нові рекомендації для держав-членів щодо посилення візового режиму для росіян. Йдеться про жорсткіші критерії для тих, хто хоче потрапити до країн ЄС.

У вересні 2022 року Євросоюз уже розірвав угоду про спрощення візового режиму з Росією. Проте наразі рішення щодо видачі віз залишаються в зоні відповідальності окремих країн.

Наприклад, Польща, Чехія, країни Балтії та Фінляндія максимально обмежили доступ росіян, тоді як Франція, Іспанія чи Італія залишають процедури більш ліберальними.

За даними Єврокомісії, у 2024 році понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи. Це значно менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, але більше, ніж у 2023 році.

Водночас у Брюсселі, за даними ЗМІ, обговорюють можливу заборону туристичних віз як частину 19-го пакета санкцій проти Москви.

Як реагують на можливі зміни?

Представниця російської опозиції Юлія Навальна у листі закликала ЄС "не карати всіх громадян Росії, а спрямувати обмеження проти олігархів, силовиків і пропагандистів".

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський також пропонує запровадити заборону на виїзд російських дипломатів за межі країни, де вони працюють.

Що відомо про обмеження на в'їзд росіян до ЄС?