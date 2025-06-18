В Іспанії є 2 типи окупасів: рієлторка розповіла, як з ними боротися
- В Іспанії існує два типи окупасів: ті, які незаконно заселяються у порожнє житло, і ті, які спочатку орендують, але потім перестають платити.
- Для захисту від окупасів рекомендується зберігати документи поза житлом, використовувати спеціальні страхування і встановлювати системи безпеки.
Українка Олександра, яка працює рієлтором в Іспанії, розповіла, що існує 2 типи окупасів. Однак, на щастя, є способи, як можна з ними боротися.
Рієлторка також порадила уважно вивчати нерухомість перед орендою чи купівлею. Квартири у старих будинках і районах більш вразливі. Про це пише 24 Канал із посиланням на @oleksa_realty_spain.
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Види окупасів в Іспанії
За словами Олександри, перший вид окупасів – це ті, які прокрадаються в житло, в якому нікого немає. Наприклад, поки власники поїхали кудись на вихідні чи у відпустку, окупаси незаконно зламують замки, проникають у житло і ставлять нові.
Другий від окупантів – на вигляд хороші люди. Наприклад, ті, які орендують житло за договором, а потім перестають платити.
Запам'ятайте золоте правило для будь-якої ситуації – діяти треба на випередження. Обов'язково зберігайте документи на право власності на майно не в самій квартирі, не в самому будинку… Документи необхідні вам для всіх судових дій, адміністративних дій, доведення своєї позиції,
– сказала Олександра.
Як боротися з окупасами в Іспанії: дивіться відео
Як боротися з окупасами в Іспанії
Способів для боротьби з окупасами в Іспанії існує багато, і місцеві жителі вдаються до найкреативніших методів.
Однак рієлторка розповіла, що на такі випадки існують спеціальні види страхування. Зокрема:
- Перший тип – страхування від незаконного заселення (Seguro de defensa juridica para propietarios).
- Другий тип – страхування від недобросовісних орендаторів (Seguro de empago de alquiler).
Якщо ви хочете захистити оселю на час своєї відсутності, найголовніше – встановити систему сигналізації, яка буде сповіщати поліцію напряму. Також дуже допомагає система відеофіксації правопорушення.
У другому випадку, якщо ви орендодавець, може допомогти кілька способів. По-перше, договір повинен бути строковим, а продовження терміну потребує підписання нової письмової угоди.
Також рієлторка пояснила, що окрім страховки дуже важливо мати певну страхову суму (наприклад, з депозитного платежу), або ж можна попросити окремий завдаток у потенційного орендаря.