Рієлторка також порадила уважно вивчати нерухомість перед орендою чи купівлею. Квартири у старих будинках і районах більш вразливі. Про це пише 24 Канал із посиланням на @oleksa_realty_spain.

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Види окупасів в Іспанії

За словами Олександри, перший вид окупасів – це ті, які прокрадаються в житло, в якому нікого немає. Наприклад, поки власники поїхали кудись на вихідні чи у відпустку, окупаси незаконно зламують замки, проникають у житло і ставлять нові.

Другий від окупантів – на вигляд хороші люди. Наприклад, ті, які орендують житло за договором, а потім перестають платити.

Запам'ятайте золоте правило для будь-якої ситуації – діяти треба на випередження. Обов'язково зберігайте документи на право власності на майно не в самій квартирі, не в самому будинку… Документи необхідні вам для всіх судових дій, адміністративних дій, доведення своєї позиції,

– сказала Олександра.

Як боротися з окупасами в Іспанії: дивіться відео

Як боротися з окупасами в Іспанії

Способів для боротьби з окупасами в Іспанії існує багато, і місцеві жителі вдаються до найкреативніших методів.

Однак рієлторка розповіла, що на такі випадки існують спеціальні види страхування. Зокрема:

Перший тип – страхування від незаконного заселення (Seguro de defensa juridica para propietarios).

Другий тип – страхування від недобросовісних орендаторів (Seguro de empago de alquiler).

Якщо ви хочете захистити оселю на час своєї відсутності, найголовніше – встановити систему сигналізації, яка буде сповіщати поліцію напряму. Також дуже допомагає система відеофіксації правопорушення.

У другому випадку, якщо ви орендодавець, може допомогти кілька способів. По-перше, договір повинен бути строковим, а продовження терміну потребує підписання нової письмової угоди.

Також рієлторка пояснила, що окрім страховки дуже важливо мати певну страхову суму (наприклад, з депозитного платежу), або ж можна попросити окремий завдаток у потенційного орендаря.