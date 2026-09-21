Не Польща: ось в якій країні ЄС оренда квартири найдешевша в 2026
Оренда житла – це саме та частина переїзду, на яку доводиться закладати левову частку бюджету на переїзд. Але часто найскладнішою виявляється навіть не ціна, а сам пошук квартири.
Пошук житла у зовсім невідомій країні – це справжній квест, і якщо ціна оренди є важливим критерієм для вибору країни, дізнатися про неї точно варто заздалегідь. Але іноді трапляється і так, що країна видається дешевою на папері, але водночас орендувати квартиру неймовірно складно. Тож 24 Канал розповідає, де саме найпростіше і найдешевше можна знайти житло.
Яка вартість оренди житла у 27 країнах ЄС?
Найдешевшою країною ЄС за вартістю оренди житла 2026 року виявилася Болгарія. Там житло можна знайти в середньому за 450 євро на місяць, пише MoveMap. Але ось як виглядає список з усіх країн ЄС:
- Болгарія – 450 євро на місяць;
- Румунія – 500 євро на місяць;
- Хорватія – 550 євро;
- Греція – 550 євро;
- Угорщина – 600 євро;
- Латвія – 600 євро;
- Словаччина – 600 євро;
- Литва – 700 євро;
- Польща – 700 євро;
- Словенія – 700 євро;
- Чехія – 750 євро;
- Естонія – 750 євро;
- Італія – 850 євро;
- Кіпр – 900 євро;
- Мальта – 900 євро;
- Бельгія – 950 євро;
- Португалія – 950 євро;
- Австрія – 1000 євро;
- Фінляндія – 1000 євро;
- Франція – 1000 євро;
- Іспанія – 1000 євро;
- Німеччина – 1100 євро;
- Швеція – 1100 євро;
- Данія – 1200 євро;
- Нідерланди – 1500 євро;
- Ірландія – 1700 євро;
- Люксембург – 1900 євро.
За такою ціною можна буде орендувати скромну однокімнатну квартиру. Втім, важливо зважати, що у столицях оренда коштуватиме значно дорожче. Також у великих, популярних містах зосереджений і основний тиск на житло – це значить, що пошук квартири там може затягнутися, адже на кожне потенційне житло претендує не один кандидати.
У Болгарії найдешевша оренда в ЄС / Фото Pexels
Відтак, потрібно враховувати ще й складність пошуку житла, що не завжди напряму корелюється з вартістю квартир. Ось 10 країн, де знайти квартиру найскладніше:
- Люксембург;
- Ірландія;
- Нідерланди;
- Швеція;
- Німеччина;
- Австрія;
- Фінляндія;
- Бельгія;
- Франція;
- Італія.
Найнижчий тиск на житло у Болгарії.
Які зарплати українці можуть отримувати у країнах ЄС?
Окрім цін на оренду слід враховувати також вартість життя в країні та потенційні заробітки. Бо, наприклад, у Болгарії не лише найдешевша оренда в усьому Європейському Союзі, але й найнижча середня зарплата – 1125 євро на місяць, пише Euronews.
Під час переїзду слід зважати на зарплати / Фото Pexels
Тим часом найвищі зарплати пропонують такі країни:
- Люксембург – 6755 євро;
- Данія – 5634 євро;
- Ірландія – 4890 євро;
- Бельгія – 4832 євро;
- Австрія – 4542 євро;
- Німеччина – 4250 євро;
- Фінляндія – 4033 євро;
- Швеція – 3718 євро;
- Франція – 3555 євро;
- Словенія – 2757 євро.