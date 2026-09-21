Пошук житла у зовсім невідомій країні – це справжній квест, і якщо ціна оренди є важливим критерієм для вибору країни, дізнатися про неї точно варто заздалегідь. Але іноді трапляється і так, що країна видається дешевою на папері, але водночас орендувати квартиру неймовірно складно. Тож 24 Канал розповідає, де саме найпростіше і найдешевше можна знайти житло.

Яка вартість оренди житла у 27 країнах ЄС?

Найдешевшою країною ЄС за вартістю оренди житла 2026 року виявилася Болгарія. Там житло можна знайти в середньому за 450 євро на місяць, пише MoveMap. Але ось як виглядає список з усіх країн ЄС:

Болгарія – 450 євро на місяць; Румунія – 500 євро на місяць; Хорватія – 550 євро; Греція – 550 євро; Угорщина – 600 євро; Латвія – 600 євро; Словаччина – 600 євро; Литва – 700 євро; Польща – 700 євро; Словенія – 700 євро; Чехія – 750 євро; Естонія – 750 євро; Італія – 850 євро; Кіпр – 900 євро; Мальта – 900 євро; Бельгія – 950 євро; Португалія – 950 євро; Австрія – 1000 євро; Фінляндія – 1000 євро; Франція – 1000 євро; Іспанія – 1000 євро; Німеччина – 1100 євро; Швеція – 1100 євро; Данія – 1200 євро; Нідерланди – 1500 євро; Ірландія – 1700 євро; Люксембург – 1900 євро.

За такою ціною можна буде орендувати скромну однокімнатну квартиру. Втім, важливо зважати, що у столицях оренда коштуватиме значно дорожче. Також у великих, популярних містах зосереджений і основний тиск на житло – це значить, що пошук квартири там може затягнутися, адже на кожне потенційне житло претендує не один кандидати.



У Болгарії найдешевша оренда в ЄС / Фото Pexels

Відтак, потрібно враховувати ще й складність пошуку житла, що не завжди напряму корелюється з вартістю квартир. Ось 10 країн, де знайти квартиру найскладніше:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Люксембург;

Ірландія;

Нідерланди;

Швеція;

Німеччина;

Австрія;

Фінляндія;

Бельгія;

Франція;

Італія.

Найнижчий тиск на житло у Болгарії.

Які зарплати українці можуть отримувати у країнах ЄС?

Окрім цін на оренду слід враховувати також вартість життя в країні та потенційні заробітки. Бо, наприклад, у Болгарії не лише найдешевша оренда в усьому Європейському Союзі, але й найнижча середня зарплата – 1125 євро на місяць, пише Euronews.



Під час переїзду слід зважати на зарплати / Фото Pexels

Тим часом найвищі зарплати пропонують такі країни: