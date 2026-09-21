Пошук житла у зовсім невідомій країні – це справжній квест, і якщо ціна оренди є важливим критерієм для вибору країни, дізнатися про неї точно варто заздалегідь. Але іноді трапляється і так, що країна видається дешевою на папері, але водночас орендувати квартиру неймовірно складно. Тож 24 Канал розповідає, де саме найпростіше і найдешевше можна знайти житло.

Яка вартість оренди житла у 27 країнах ЄС?

Найдешевшою країною ЄС за вартістю оренди житла 2026 року виявилася Болгарія. Там житло можна знайти в середньому за 450 євро на місяць, пише MoveMap. Але ось як виглядає список з усіх країн ЄС:

  1. Болгарія – 450 євро на місяць;
  2. Румунія – 500 євро на місяць;
  3. Хорватія – 550 євро;
  4. Греція – 550 євро;
  5. Угорщина – 600 євро;
  6. Латвія – 600 євро;
  7. Словаччина – 600 євро;
  8. Литва – 700 євро;
  9. Польща – 700 євро;
  10. Словенія – 700 євро;
  11. Чехія – 750 євро;
  12. Естонія – 750 євро;
  13. Італія – 850 євро;
  14. Кіпр – 900 євро;
  15. Мальта – 900 євро;
  16. Бельгія – 950 євро;
  17. Португалія – 950 євро;
  18. Австрія – 1000 євро;
  19. Фінляндія – 1000 євро;
  20. Франція – 1000 євро;
  21. Іспанія – 1000 євро;
  22. Німеччина – 1100 євро;
  23. Швеція – 1100 євро;
  24. Данія – 1200 євро;
  25. Нідерланди – 1500 євро;
  26. Ірландія – 1700 євро;
  27. Люксембург – 1900 євро.

За такою ціною можна буде орендувати скромну однокімнатну квартиру. Втім, важливо зважати, що у столицях оренда коштуватиме значно дорожче. Також у великих, популярних містах зосереджений і основний тиск на житло – це значить, що пошук квартири там може затягнутися, адже на кожне потенційне житло претендує не один кандидати.

Місто в Болгарії
У Болгарії найдешевша оренда в ЄС / Фото Pexels

Відтак, потрібно враховувати ще й складність пошуку житла, що не завжди напряму корелюється з вартістю квартир. Ось 10 країн, де знайти квартиру найскладніше:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  • Люксембург;
  • Ірландія;
  • Нідерланди;
  • Швеція;
  • Німеччина;
  • Австрія;
  • Фінляндія;
  • Бельгія;
  • Франція;
  • Італія.

Найнижчий тиск на житло у Болгарії.

Які зарплати українці можуть отримувати у країнах ЄС?

Окрім цін на оренду слід враховувати також вартість життя в країні та потенційні заробітки. Бо, наприклад, у Болгарії не лише найдешевша оренда в усьому Європейському Союзі, але й найнижча середня зарплата – 1125 євро на місяць, пише Euronews.

Євро
Під час переїзду слід зважати на зарплати / Фото Pexels

Тим часом найвищі зарплати пропонують такі країни:

  • Люксембург – 6755 євро;
  • Данія – 5634 євро;
  • Ірландія – 4890 євро;
  • Бельгія – 4832 євро;
  • Австрія – 4542 євро;
  • Німеччина – 4250 євро;
  • Фінляндія – 4033 євро;
  • Швеція – 3718 євро;
  • Франція – 3555 євро;
  • Словенія – 2757 євро.