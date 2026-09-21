Поиск жилья в совершенно незнакомой стране – это настоящий квест, и если стоимость аренды является важным критерием при выборе страны, об этом точно стоит узнать заранее. Но иногда бывает и так, что страна кажется дешевой на бумаге, но при этом снять квартиру невероятно сложно. Поэтому 24 Канал рассказывает, где именно проще всего и дешевле всего можно найти жилье.

Какова стоимость аренды жилья в 27 странах ЕС?

Самой дешевой страной ЕС по стоимости аренды жилья в 2026 году оказалась Болгария. Там жилье можно найти в среднем за 450 евро в месяц, пишет MoveMap. Но вот как выглядит список всех стран ЕС:

Болгария – 450 евро в месяц; Румыния – 500 евро в месяц; Хорватия – 550 евро; Греция – 550 евро; Венгрия – 600 евро; Латвия – 600 евро; Словакия – 600 евро; Литва – 700 евро; Польша – 700 евро; Словения – 700 евро; Чехия – 750 евро; Эстония – 750 евро; Италия – 850 евро; Кипр – 900 евро; Мальта – 900 евро; Бельгия – 950 евро; Португалия – 950 евро; Австрия – 1000 евро; Финляндия – 1000 евро; Франция – 1000 евро; Испания – 1000 евро; Германия – 1100 евро; Швеция – 1100 евро; Дания – 1200 евро; Нидерланды – 1500 евро; Ирландия – 1700 евро; Люксембург – 1900 евро.

За такую цену можно будет арендовать скромную однокомнатную квартиру. Впрочем, важно учитывать, что в столицах аренда обойдется значительно дороже. Кроме того, в больших, популярных городах сосредоточен и основной спрос на жилье – это означает, что поиск квартиры там может затянуться, ведь на каждое потенциальное жилье претендует не один кандидат.



В Болгарии самая дешевая аренда в ЕС / Фото Pexels

Поэтому нужно учитывать еще и сложность поиска жилья, которая не всегда напрямую коррелирует со стоимостью квартир. Вот 10 стран, где найти квартиру сложнее всего:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Люксембург;

Ирландия;

Нидерланды;

Швеция;

Германия;

Австрия;

Финляндия;

Бельгия;

Франция;

Италия.

Самое низкое давление на жилье в Болгарии.

Какие зарплаты могут получать украинцы в странах ЕС?

Помимо цен на аренду следует учитывать также стоимость жизни в стране и потенциальный заработок. Ведь, например, в Болгарии не только самая дешевая аренда во всем Европейском Союзе, но и самая низкая средняя зарплата – 1125 евро в месяц, пишет Euronews.



При переезде следует учитывать зарплаты / Фото Pexels

Между тем самые высокие зарплаты предлагают следующие страны: