Поиск жилья в совершенно незнакомой стране – это настоящий квест, и если стоимость аренды является важным критерием при выборе страны, об этом точно стоит узнать заранее. Но иногда бывает и так, что страна кажется дешевой на бумаге, но при этом снять квартиру невероятно сложно. Поэтому 24 Канал рассказывает, где именно проще всего и дешевле всего можно найти жилье.

Какова стоимость аренды жилья в 27 странах ЕС?

Самой дешевой страной ЕС по стоимости аренды жилья в 2026 году оказалась Болгария. Там жилье можно найти в среднем за 450 евро в месяц, пишет MoveMap. Но вот как выглядит список всех стран ЕС:

  1. Болгария – 450 евро в месяц;
  2. Румыния – 500 евро в месяц;
  3. Хорватия – 550 евро;
  4. Греция – 550 евро;
  5. Венгрия – 600 евро;
  6. Латвия – 600 евро;
  7. Словакия – 600 евро;
  8. Литва – 700 евро;
  9. Польша – 700 евро;
  10. Словения – 700 евро;
  11. Чехия – 750 евро;
  12. Эстония – 750 евро;
  13. Италия – 850 евро;
  14. Кипр – 900 евро;
  15. Мальта – 900 евро;
  16. Бельгия – 950 евро;
  17. Португалия – 950 евро;
  18. Австрия – 1000 евро;
  19. Финляндия – 1000 евро;
  20. Франция – 1000 евро;
  21. Испания – 1000 евро;
  22. Германия – 1100 евро;
  23. Швеция – 1100 евро;
  24. Дания – 1200 евро;
  25. Нидерланды – 1500 евро;
  26. Ирландия – 1700 евро;
  27. Люксембург – 1900 евро.

За такую цену можно будет арендовать скромную однокомнатную квартиру. Впрочем, важно учитывать, что в столицах аренда обойдется значительно дороже. Кроме того, в больших, популярных городах сосредоточен и основной спрос на жилье – это означает, что поиск квартиры там может затянуться, ведь на каждое потенциальное жилье претендует не один кандидат.

Город в Болгарии
В Болгарии самая дешевая аренда в ЕС / Фото Pexels

Поэтому нужно учитывать еще и сложность поиска жилья, которая не всегда напрямую коррелирует со стоимостью квартир. Вот 10 стран, где найти квартиру сложнее всего:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  • Люксембург;
  • Ирландия;
  • Нидерланды;
  • Швеция;
  • Германия;
  • Австрия;
  • Финляндия;
  • Бельгия;
  • Франция;
  • Италия.

Самое низкое давление на жилье в Болгарии.

Какие зарплаты могут получать украинцы в странах ЕС?

Помимо цен на аренду следует учитывать также стоимость жизни в стране и потенциальный заработок. Ведь, например, в Болгарии не только самая дешевая аренда во всем Европейском Союзе, но и самая низкая средняя зарплата – 1125 евро в месяц, пишет Euronews.

Евро
При переезде следует учитывать зарплаты / Фото Pexels

Между тем самые высокие зарплаты предлагают следующие страны:

  • Люксембург – 6755 евро;
  • Дания – 5634 евро;
  • Ирландия – 4890 евро;
  • Бельгия – 4832 евро;
  • Австрия – 4542 евро;
  • Германия – 4250 евро;
  • Финляндия – 4033 евро;
  • Швеция – 3718 евро;
  • Франция – 3555 евро;
  • Словения – 2757 евро.