У цій країні ЄС житло найдоступніше, але оренда все одно "їсть" майже половину доходу

У 17 країнах Європейського Союзу вартість житла з 2015 по 2025 рік зростала швидше за доходи домогосподарств. При цьому найсильніше цей розрив поглибився в Португалії та Нідерландах.

Загалом по Євросоюзу співвідношення ціни житла до доходу за десятиліття збільшилося на 6,8%, попри те, що в 10 державах блоку воно знизилося. А ось у 17 країнах 2025 року мешканці придбали менше жител, ніж 10 років тому, пише Euronews.

У яких країнах найскладніше купити житло?

До другого кварталу 2026 року за останнє десятиліття ціни на нерухомість у Європейському Союзі зросли на 62%. У відповідь на загострення житлової кризи ще у грудні 2025 року Європейська комісія представила Європейський план доступного житла.

Ключовий індикатор ринку – це досі співвідношення ціни житла до доходу на одну особу: зростання коефіцієнта означає, що нерухомість стає все менш доступною для громадян.

І найшвидше цей показник з 2015 по 2025 рік зріс у Португалії – аж на 60,8%. А ось друге місце посіли Нідерланди – там показник зріс на 34,4%.

Країна пережила туристичний бум, а її програма "золотої візи" привабила іноземних інвесторів, тому ціни на житло частково зросли завдяки іноземному капіталу,

– пояснив ситуацію в Португалії старший економіст з питань житла банку ABN AMRO Майк Лаген.

Також він зауважив, що в Нідерландах основними рушіями подорожчання стали високий попит з боку інвесторів та гострий дефіцит житлового фонду. Ось у яких країнах також зафіксували розрив між цінами та доходами:

Угорщина – 26,5%;

Чехія – 25,8%;

Іспанія – 24,5%;

Греція – 22,5%;

Словенія – 18,2%;

Ірландія – 14,4%;

Австрія – 13,6%;

Словаччина – 11,2%;

Люксембург – 10,6%;

Литва – 10,1%.

Країни на вершині цього антирейтингу поєднують високий попит на нерухомість у великих містах з пропозицією нового будівництва, яка, втім, не встигає за потребами ринку.

Тим часом зниження співвідношення ціни житла до доходу зафіксували в Румунії – аж на 42,8%, і це стало найкращим показником у всій Європі. Але суттєве падіння відбулося також у Фінляндії – на 25,2%, а також у Болгарії, на Кіпрі та в Італії.

Швидке зростання зарплат у Румунії та Болгарії після вступу до ЄС зробило купівлю нерухомості відносно дешевшою. Але експерти застерігають, що падіння індексу ще зовсім не означає, що житло справді доступне для громадян. Наприклад, у Румунії 56% орендарів витрачають на житло понад 40% своїх доходів, а це найвищий показник у Євросоюзі.