Оштрафувати можуть на 5000 злотих: важливі правила для грибників у Польщі

Щороку сезон грибів у Польщі приваблює не лише місцевих мешканців, але й тисячі українців. І серед країн Європи саму Польщі одні з найбільш ліберальних законів щодо "тихого полювання", але навіть там існують певні правила.

Перед тим як брати кошик та ніж і вирушати на пошуки грибів, спершу варто дізнатися про кілька важливих правил – адже їхнє порушення може обійтися досить неприємним штрафом. Тож 24 Канал розповідає, де в Польщі збирати гриби можна, а які місця краще все ж оминати.

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Де у Польщі дозволено збирати гриби?

Більшість польських лісів перебувають у віданні державного лісового господарства, Lasy Państwowe – саме там можна безплатно збирати гриби для власних потреб. Для того, аби вирушати туди, не потрібно ані отримувати спеціальний дозвіл, ані платити за ліцензію, пише Ukrainian in Poland.

Втім, це не значить, що для грибництва підходять усі зелені насадження країни. На кількох територіях збір заборонений. Тож цього не можна робити у:

національних парках;

природних заповідниках;

на територіях з постійною забороною доступу;

у молодих зелених насадженнях висотою до 4 метрів;

на насіннєвих ділянках й дослідних лісових територіях;

у мисливських заказниках;

на військових територіях.

У більшості лісів є інформаційні таблички, що вказують, чи можна там збирати гриби. Не завадить також перевірити сайт місцевого лісового господарства: там можуть попереджати про тимчасові обмеження на збір. Таке може траплятися через проведення лісогосподарських робіт, або ж через пожежну небезпеку.



Гриби у польських лісах можна збирати вільно / Фото Pexels

Де потрібні дозволи на збір грибів?

У випадках, якщо ліс приватний, ситуація в Польщі зовсім інша: власник може обмежити право на збір грибів, або й взагалі заборонити його. Якщо на території є позначки, що вона приватна, або ж вхід обмежений, краще не заходити туди без дозволу власника.

Перед походом до маловідомих лісів варто переконатися, що вони не перебувають у приватній власності.

Які саме гриби можна збирати у Польщі?

У Польщі дозволено збирати їстівні гриби для особистого споживання – але є кілька винятків.

По-перше, не радять збирати невідомі та сумнівні гриби. Також з обережністю варто ставитися до маленьких грибів, які дуже складно ідентифікувати, або ж до перезрілих і старих.

А по-друге, не можна збирати гриби, що перебувають під охороною, пише InPoland. Польща стала першою країною Європи, що ще 1938 року запровадила видову охорону грибів. І зараз в країні під охороною, частковою чи повною, перебувають 232 види.

Грибникам-аматорам перейматися не варто: популярні боровики, підберезники, маслюки, опеньки та лисички не підпадають під охорону, і збирати їх можна без проблем.

Але ось кілька видів, на які грибники можуть випадково натрапити в лісах, але збирати їх категорично заборонено:

їжовик гребінчастий – росте на дубах та буках, виглядає ніби біла "борода";

– росте на дубах та буках, виглядає ніби біла "борода"; сморчки – з'являються навесні і цінуються як делікатес, та за збір передбачений штраф;

– з'являються навесні і цінуються як делікатес, та за збір передбачений штраф; боровик королівський – схожий на звичайний білий гриб, але є рідкісним видом;

– схожий на звичайний білий гриб, але є рідкісним видом; глива степова – зустрічається нечасто, але якщо натрапите на неї, краще лишити її у лісі;

– зустрічається нечасто, але якщо натрапите на неї, краще лишити її у лісі; трюфель заглиблений також перебуває під охороною.

Також у Польщі радять збирати гриби не у поліетиленові пакети, а у кошики. Просять також не шкодити грибницю і не розгрібати лісову підстилку під час пошуків.



Деякі види грибів у Польщі під охороною / Фото Pexels

Які штрафи можна отримати за порушення правил?

У Польщі за порушення правил збору грибів і справді карають, і часом досить суворо. Зокрема, за збір у заборонених місцях, або ж з застосуванням заборонених способів, можна отримати штраф до 250 злотих, або ж догану.

А ось штраф за збір грибів, що перебувають під видовою охороною набагато більший і досягає аж 5000 злотих.