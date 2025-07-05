У Парижі вперше за 100 років дозволили купатися в Сені

Паризька річка Сена була закрита для купання понад 100 років через значний рівень забруднення, що загрожував здоров'ю. Вранці 5 червня цю заборону зняли і дозволили купання на 3 відрізках річки.

Скасувати заборону на купання періодично обіцяли ще з 1988 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС та соцмережі.

Дивіться також У Франції скасували 50% рейсів: пів мільйона людей можуть не вилетіти через страйк

У Парижі дозволили купання у річці Сені

Заборона купання в річці Сені у Парижі існувала протягом 100 років. Рівень забруднення води у ній був настільки високий, що ніс загрозу здоров'ю.

Заборону на купання обіцяють скасувати ще з 1988 року, коли заяву про це зробив тодішній мер, а згодом президент Франції Жан Ширак.

Близько 8:00 за київським часом у Парижі офіційно зняли заборону на купання в Сені та десятки людей пірнули у воду.

Наразі у Сені є 3 спеціально відведені зони для купання: біля Ейфелевої вежі, поруч з Нотр-Дамом та на сході Парижа. На місцях є роздягальні, душові та рятувальники.

Як Сена ставала безпечною

Заборона на купання у річці тривала близько 100 років. У ніж була значна кількість фекальних бактерій, які несуть загрозу здоров'ю людей.

За останні 20 років ситуація помітно покращилася після значного скорочення викидів у річку.

Напередодні Олімпіади 2024 року Франція обіцяла, що спортсмени будуть змагатися у плаванні прямо у столичній річці. На її очищення витратили 1,4 мільярда євро.

Однак напередодні ігор якість води у річці так і не перевірили, підозрювалося, що опади посприяли забрудненню річки. У липні минулого року у річку зайшли мер Парижа Анн Ідальго та члени опімпійського комітету, довівши, що річка тепер безпечна для плавання.