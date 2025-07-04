Частину рейсів скасували в аеропортах Парижа (Шарль-де-Голль, Орлі та Бове), а також у Ніцці, Марселі, Ліоні та інших містах. Тисячам пасажирів довелося раптово змінювати свої плани. Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

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Страйки авіадиспетчерів можуть зачепити 500 000 людей

Страйк авіадиспетчерів розпочався 3 липня. Спершу було скасовано 10% рейсів, однак вже у п'ятницю показник скасованих рейсів досяг 50%.

Французьке управління цивільної авіації повідомило, що в акції взяли участь 272 диспетчери – це приблизно 26,2% від їхньої загальної кількості в країні.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро розкритикував протест і наголосив, що саме влітку велика кількість сімей прямують на відпочинок із дітьми.

Ми повинні усвідомити, що вчора і сьогодні 272 особи в нашій країні вплинуть на добробут понад 500 000 людей. Це неприйнятно,

– заявив міністр транспорту Франції.

Але профспілки наголошують, що на тлі зростання авіаперевезень необхідно збільшити штат авіадиспетчерів. Також вони вимагають підвищення зарплатні, адже її зменшує інфляція.

Крім того, вони висловили протест проти нових реформ, спрямованих на суворіший контроль за їхньою роботою.

Нагадаємо, що днями в аеропорту Іспанії виник справжній хаос через брак персоналу паспортного контролю. В терміналі 4 творилися дуже великі черги, і пасажири навіть билися між собою.