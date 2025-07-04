Пасажир влаштував хаос на рейсі easyJet з Бірмінгема до Тенерифе, помочившись у проході. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Популярний смаколик заборонили до перевезення в літаках: у чому причина

Що відомо про інцидент

Незвичайний випадок стався на рейсі EZY6607 2 липня. Екіпаж easyJet викликав "термінову допомогу" через "надзвичайну ситуацію під час польоту" та значні порушення порядку на борту.

Авіадиспетчерська служба надала літаку пріоритетну посадку в аеропорту Тенерифе – Південний, де літак приземлися біля 3:30 ранку.

Пілоти розповіли, що після того, як один із пасажирів помочився у проході, інші пасажири теж почали поводитися "образливо" та погрожували. Тому пілотам довелося викликали поліцію. Після приземлення борт зустріли правоохоронці та медичні бригади.

Ми можемо підтвердити, що рейс EZY6607 з Бірмінгема до Тенерифе 2 липня був зустрінутий поліцією після прибуття через групу пасажирів, які деструктивно поводилися на борту. Екіпаж easyJet навчений оцінювати та аналізувати всі ситуації. Вони діяли швидко та належним чином, щоб гарантувати, що безпека рейсу та інших пасажирів жодним чином не буде поставлена ​​під загрозу,

– повідомили в компанії easyJet.

Додаткової інформації про покарання для порушників або ж стан цих пасажирів наразі немає.

Нагадаємо, що минулого тижня у Варшаві літак здійснив аварійну посадку через проблеми із гальмами.