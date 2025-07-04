Реєстр небезпечних вантажів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) включив цей продукт до свого останнього списку заборонених для перевезення предметів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Який продукт не можна брати у літак

Хоча пасажирам можна брати у багаж або ручну поклажу цілі кокоси, висушений кокосовий м'якуш, відомий як копра чи кокосова стружка, є забороненим.

Копра містить велику кількість олії, що робить її легкозаймистою та потенційно пожежонебезпечною. Тож її не можна перевозити ні в ручній поклажі, ні в зареєстрованому багажі. Через це більшість авіакомпаній заборонили брати її на літак.

IATA класифікує сушений кокос як "небезпечний вантаж 4 класу", позначивши його як легкозаймисту тверду речовину. Виявилося, що у літаку він схильний до самонагрівання.

Сушений кокос настільки легкозаймистий, що розміщений в одному списку з такими предметами, як: сірники, розпалювачі, порошки металів та натрієві батарейки. Їх теж не можна перевозити у багажі літака.