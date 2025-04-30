Загалом щоразу перед польотом потрібно перевіряти, що можна, а що не можна брати у багаж, оскільки правила можуть залежати від авіакомпанії. 24 Канал пише про стандартні заборони, які діють у більшості компаній для контролю безпеки.
Дивіться також Wizz Air втрапив у скандал: відео того, що насправді переживає ваша валіза в аеропорту
Зверніть увагу. При перетині кордону з деякими країнами не можна перевозити й продукти тваринного походження. Наприклад, в ЄС, Австралію чи Японію. Тому важливо ознайомитися з правилами країни, в яку летите.
Що не слід класти в багаж
Вибухонебезпечні речовини
- Піротехніка (салют, петарди, бенгальські вогні);
- Вибухові капсулі, димові шашки;
- Детонатори;
- Туристичні або побутові газові балони (навіть порожні).
Через вибухонебезпечність у багаж не можна класти й літієві акумулятори великої потужності, зокрема павербанки чи акумулятори для електротранспорту. Вони мають перевозитися лише в ручній поклажі, причому з обмеженнями по потужності.
Вогнепальну зброю, патрони, електрошокери чи перцеві балончики без спецдозволу також возити не можна.
Легкозаймисті рідини та предмети
- Бензин, ацетон, розчинники;
- Заправки для запальничок;
- Спреї з вмістом легкозаймистого газу;
- Фарби, лак, рідини для зняття фарби.
Хімічні та токсичні речовини
- Пестициди, хлор, кислоти;
- Ртутні термометри (деякі авіакомпанії допускають тільки електронні).
Також, звісно, без погодження з авіакомпанією у багажі не можна перевозити живих тварин.