Загалом щоразу перед польотом потрібно перевіряти, що можна, а що не можна брати у багаж, оскільки правила можуть залежати від авіакомпанії. 24 Канал пише про стандартні заборони, які діють у більшості компаній для контролю безпеки.

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Зверніть увагу. При перетині кордону з деякими країнами не можна перевозити й продукти тваринного походження. Наприклад, в ЄС, Австралію чи Японію. Тому важливо ознайомитися з правилами країни, в яку летите.

Що не слід класти в багаж

Вибухонебезпечні речовини

Піротехніка (салют, петарди, бенгальські вогні);

Вибухові капсулі, димові шашки;

Детонатори;

Туристичні або побутові газові балони (навіть порожні).

Через вибухонебезпечність у багаж не можна класти й літієві акумулятори великої потужності, зокрема павербанки чи акумулятори для електротранспорту. Вони мають перевозитися лише в ручній поклажі, причому з обмеженнями по потужності.

Вогнепальну зброю, патрони, електрошокери чи перцеві балончики без спецдозволу також возити не можна.

Легкозаймисті рідини та предмети

Бензин, ацетон, розчинники;

Заправки для запальничок;

Спреї з вмістом легкозаймистого газу;

Фарби, лак, рідини для зняття фарби.

Хімічні та токсичні речовини

Пестициди, хлор, кислоти;

Ртутні термометри (деякі авіакомпанії допускають тільки електронні).

Також, звісно, без погодження з авіакомпанією у багажі не можна перевозити живих тварин.