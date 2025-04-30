В общем каждый раз перед полетом нужно проверять, что можно, а что нельзя брать в багаж, поскольку правила могут зависеть от авиакомпании. 24 Канал пишет о стандартных запретах, которые действуют в большинстве компаний для контроля безопасности.

Смотрите также Wizz Air попал в скандал: видео того, что на самом деле переживает ваш чемодан в аэропорту

Обратите внимание. При пересечении границы с некоторыми странами нельзя перевозить и продукты животного происхождения. Например, в ЕС, Австралию или Японию. Поэтому важно ознакомиться с правилами страны, в которую летите.

Что не следует класть в багаж

Взрывоопасные вещества

Пиротехника (салют, петарды, бенгальские огни);

Взрывные капсулы, дымовые шашки;

Детонаторы;

Туристические или бытовые газовые баллоны (даже пустые).

Из-за взрывоопасности в багаж нельзя класть и литиевые аккумуляторы большой мощности, в частности павербанки или аккумуляторы для электротранспорта. Они должны перевозиться только в ручной клади, причем с ограничениями по мощности.

Огнестрельное оружие, патроны, электрошокеры или перцовые баллончики без спецразрешения также возить нельзя.

Легковоспламеняющиеся жидкости и предметы

Бензин, ацетон, растворители растворители;

Заправки для зажигалок;

Спреи с содержанием легковоспламеняющегося газа;

Краски, лак, жидкости для снятия краски.

Химические и токсичные вещества

Пестициды, хлор, кислоты;

Ртутные термометры (некоторые авиакомпании допускают только электронные).

Также, конечно, без согласования с авиакомпанией в багаже нельзя перевозить живых животных.