В общем каждый раз перед полетом нужно проверять, что можно, а что нельзя брать в багаж, поскольку правила могут зависеть от авиакомпании. 24 Канал пишет о стандартных запретах, которые действуют в большинстве компаний для контроля безопасности.
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Обратите внимание. При пересечении границы с некоторыми странами нельзя перевозить и продукты животного происхождения. Например, в ЕС, Австралию или Японию. Поэтому важно ознакомиться с правилами страны, в которую летите.
Что не следует класть в багаж
Взрывоопасные вещества
- Пиротехника (салют, петарды, бенгальские огни);
- Взрывные капсулы, дымовые шашки;
- Детонаторы;
- Туристические или бытовые газовые баллоны (даже пустые).
Из-за взрывоопасности в багаж нельзя класть и литиевые аккумуляторы большой мощности, в частности павербанки или аккумуляторы для электротранспорта. Они должны перевозиться только в ручной клади, причем с ограничениями по мощности.
Огнестрельное оружие, патроны, электрошокеры или перцовые баллончики без спецразрешения также возить нельзя.
Легковоспламеняющиеся жидкости и предметы
- Бензин, ацетон, растворители растворители;
- Заправки для зажигалок;
- Спреи с содержанием легковоспламеняющегося газа;
- Краски, лак, жидкости для снятия краски.
Химические и токсичные вещества
- Пестициды, хлор, кислоты;
- Ртутные термометры (некоторые авиакомпании допускают только электронные).
Также, конечно, без согласования с авиакомпанией в багаже нельзя перевозить живых животных.