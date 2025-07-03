Досвідчена стюардеса Сью Фогвелл застерігає туристів щодо вживання популярного алкогольного напою "Кривава Мері". Чому так розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

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Який напій не варто замовляти в літаку

Існує думка, що популярний коктейль "Кривава Мері" з горілки, томатного соку та набору спецій часто смакує краще на висоті, ніж на землі. Попри це, Сью радить не замовляти цей напій під час польоту.

Високий вміст натрію в "Кривавій Мері" може посилити зневоднення у мандрівників,

– зазначає вона.

Британська Національна служба охорони здоров'я (NHS) теж оприлюднила попередження щодо вживання алкоголю та кофеїну під час авіаперельотів. Рекомендують мандрівникам надавати перевагу чистим рідинам, таким як вода.

За словами представників NHS, тиск у салоні літака під час польоту може сприяти підвищенню сухості шкіри, губ, носа та очей. Вони застерігають, що вживання зневоднювальних напоїв може погіршити ці стани, що призведе до посилення дискомфорту для пасажирів.

А раніше 24 Канал писав, де найбезпечніше місце в літаку під час авіакатастрофи.