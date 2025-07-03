Опытная стюардесса Сью Фогвелл предостерегает туристов относительно употребления популярного алкогольного напитка "Кровавая Мэри". Почему так рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какой напиток не стоит заказывать в самолете

Существует мнение, что популярный коктейль "Кровавая Мэри" из водки, томатного сока и набора специй часто подходит лучше на высоте, чем на земле. Несмотря на это, Сью советует не заказывать этот напиток во время полета.

Высокое содержание натрия в "Кровавой Мэри" может усилить обезвоживание у путешественников,

– отмечает она.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) тоже обнародовала предупреждение об употреблении алкоголя и кофеина во время авиаперелетов. Рекомендуют путешественникам отдавать предпочтение чистым жидкостям, таким как вода.

По словам представителей NHS, давление в салоне самолета во время полета может способствовать повышению сухости кожи, губ, носа и глаз. Они предостерегают, что употребление обезвоживающих напитков может ухудшить эти состояния, что приведет к усилению дискомфорта для пассажиров.

А ранее 24 Канал писал, где самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы.