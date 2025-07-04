Реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) включил этот продукт в свой последний список запрещенных для перевозки предметов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какой продукт нельзя брать в самолет

Хотя пассажирам можно брать в багаж или ручную кладь целые кокосы, высушенная кокосовая мякоть, известный как копра или кокосовая стружка, является запрещенным.

Копра содержит большое количество масла, что делает ее легковоспламеняющейся и потенциально пожароопасной. Поэтому ее нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже. Поэтому большинство авиакомпаний запретили брать ее на самолет.

IATA классифицирует сушеный кокос как "опасный груз 4 класса", обозначив его как легковоспламеняющееся твердое вещество. Оказалось, что в самолете он склонен к самонагреванию.

Сушеный кокос настолько легковоспламеняющийся, что размещен в одном списке с такими предметами, как: спички, разжигатели, порошки металлов и натриевые батарейки. Их тоже нельзя перевозить в багаже самолета.