Пассажир устроил хаос на рейсе easyJet из Бирмингема в Тенерифе, помочившись в проходе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Популярное лакомство запретили к перевозке в самолетах: в чем причина

Что известно об инциденте

Необычный случай произошел на рейсе EZY6607 2 июля. Экипаж easyJet вызвал "срочную помощь" из-за "чрезвычайной ситуации во время полета" и значительных нарушений порядка на борту.

Авиадиспетчерская служба предоставила самолету приоритетную посадку в аэропорту Тенерифе – Южный, где самолет приземлились около 3:30 утра.

Пилоты рассказали, что после того, как один из пассажиров помочился в проходе, другие пассажиры тоже начали вести себя "оскорбительно" и угрожали. Поэтому пилотам пришлось вызвали полицию. После приземления борт встретили правоохранители и медицинские бригады.

Мы можем подтвердить, что рейс EZY6607 из Бирмингема в Тенерифе 2 июля был встречен полицией по прибытии из-за группы пассажиров, которые деструктивно вели себя на борту. Экипаж easyJet обучен оценивать и анализировать все ситуации. Они действовали быстро и должным образом, чтобы гарантировать, что безопасность рейса и других пассажиров никоим образом не будет поставлена под угрозу,

– сообщили в компании easyJet.

Дополнительной информации о наказании для нарушителей или состояние этих пассажиров пока нет.

Напомним, что на прошлой неделе в Варшаве самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с тормозами.