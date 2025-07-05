Отменить запрет на купание периодически обещали еще с 1988 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС и соцсети.
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В Париже разрешили купание в реке Сене
Запрет купания в реке Сене в Париже существовал в течение 100 лет. Уровень загрязнения воды в ней был настолько высок, что нес угрозу здоровью.
Запрет на купание обещают отменить еще с 1988 года, когда заявление об этом сделал тогдашний мэр, а впоследствии президент Франции Жан Ширак.
Около 8:00 по киевскому времени в Париже официально сняли запрет на купание в Сене и десятки людей нырнули в воду.
Сейчас в Сене есть 3 специально отведенные зоны для купания: у Эйфелевой башни, рядом с Нотр-Дамом и на востоке Парижа. На местах есть раздевалки, душевые и спасатели.
Как Сена становилась безопасной
Запрет на купание в реке длился около 100 лет. В чем было значительное количество фекальных бактерий, которые несут угрозу здоровью людей.
За последние 20 лет ситуация заметно улучшилась после значительного сокращения выбросов в реку.
Накануне Олимпиады 2024 года Франция обещала, что спортсмены будут соревноваться в плавании прямо в столичной реке. На ее очистку потратили 1,4 миллиарда евро.
Однако накануне игр качество воды в реке так и не проверили, подозревалось, что осадки поспособствовали загрязнению реки. В июле прошлого года в реку зашли мэр Парижа Анн Идальго и члены олимпийского комитета, доказав, что река теперь безопасна для плавания.