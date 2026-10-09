Пасажирка практично зірвала рейс Ryanair витівкою на борту: ось що вона зробила

Туристка, що подорожувала з острова Крит до Великої Британії, ледь не зірвала рейс небезпечною витівкою. Зрештою її затримала британська поліція.

Поліція Великої Британії затримала пасажирку літака Ryanair в аеропорту Іст-Мідлендс. Сталося це після того, як жінка ледь не зірвала політ та ігнорувала вказівки бортпровідників, пише Mirror.

Як пасажирка ледь не зірвала політ?

Неприємний інцидент трапився на борту літака, що прямував з грецького острова Крит до Великої Британії. Один з пасажирів розповів, що прямо під час польоту туристка почала курити електронну сигарету.

Через це жінці двічі зробили зауваження, але вона продовжила курити прямо в салоні літака. Спершу до пасажирки з попередженням звернулася стюардеса, а згодом і пілот повідомив по гучномовцю, що дані жінки передадуть поліції, якщо вона продовжить палити.

Втім, навіть звернення пілота взагалі не вплинуло на туристку – вона ще раз спробувала палити, і вже після цього стюардеса забрала в неї не тільки вейп, але й паспорт та посадковий талон.

Щойно літак прибув до Великої Британії, жінку затримала поліція.

Після прибуття до Великої Британії 30-річну жінку заарештували за підозрою у курінні в літаку, зареєстрованому у Великій Британії, у час, коли куріння було заборонено, і її справа була вирішена в позасудовому порядку,

– повідомив представник правоохоронних органів Лестерширу.

Висловився щодо інциденту і представник Ryanair.

Ryanair дотримується суворої політики нульової терпимості щодо неналежного поводження пасажирів,

– зазначив він.

Також речник компанії повідомив, що Ryanair і надалі "вживатиме рішучих заходів", аби забезпечити безпечний та позбавлений стресу політ для пасажирів та екіпажу.

Зараз законом усіх держав забороняється курити в літаку – і цей закон однаковий і для пасажирів, і для членів екіпажу. Стосується він зокрема й вейпів та електронних цигарок. Серед причин заборони не лише небезпечне пасивне куріння, але й небезпека пожежі на борту судна. Штрафи за куріння можуть сягнути дуже значних сум у кілька тисяч доларів.