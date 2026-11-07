У випадку відмови викликатимуть поліцію: в Польщі хочуть перевіряти речі школярів

Міністерство національної освіти Польщі підготувало законопроєкт, згідно з яким директори матимуть право оглядати не лише рюкзаки, але й куртки та шафки учнів. А якщо учень відмовиться від огляду, директор буде змушений повідомити поліцію.

У Міністерстві освіти Польщі хочуть розширити повноваження персоналу навчальних закладів та директорів шкіл. Якщо ухвалять проєкт змін до Закону про освіту, тоді директор чи інші уповноважені особи зможуть оглядати особисті речі учнів, пише InPoland.

Що зміниться для учнів у школах Польщі?

Оглядати зможуть рюкзаки, верхній одяг – а також речі сторонніх людей, що приходять на територію школи. У відомстві такі зміни обґрунтовують необхідністю підвищити безпеку школах після серії небезпечних нападів, що трапилися у польських школах напередодні у жовтні.

Відповідно до пропозиції, можна буде перевіряти учнівські шафки та місця, де учні зберігають підручники, особисті речі та шкільне приладдя. При оглядах можна буде використовувати металошукачі. Поширюватимуться ці повноваження не тільки на державні, але й на приватні школи.

Якщо під час перевірки вдасться виявити небезпечні предмети – зброю, наркотики чи вибухівку – працівник школи буде зобов'язаний конфіскувати їх, а тоді передати поліції. Якщо учень неповнолітній, також повідомлять батьків та суд у сімейних справах.

У Міністерстві наголошують, що перевірки будуть проводити з повагою до гідності учня. Також у відомстві наголошують на напруженій міжнародній обстановці та потенційній можливості актів саботажу – зокрема й у школах, і тому, на їхню думку, ці заходи необхідні.