За перевищення ваги багажу в аеропорту більше не оштрафують: 6 лайфхаків

В подорожі за кордоном дуже легко втратити лік покупкам – і зрештою це часто призводить до того, що багаж стає надто важким. А ось це може стати серйозною проблемою в аеропорту, і іноді пасажири навіть отримують штрафи.

Уникнути зайвих переплат в аеропорту досить просто – і для цього потрібно лише знати кілька простих правил, пише Which?.

Як уникнути штрафів за перевищення ваги багажу?

Тримайте під рукою пакет з Duty Free

Більшість бюджетних авіакомпаній дозволяють на додачу до звичайної норми перевезення багажу, взяти на борт ще й пакет з покупками з магазинів у аеропорту. Тож достатньо купити щось недороге там – як-от пляшку води – та попросити середній чи великий пакет.

Частину речей можна перекласти у нього, якщо багаж виявиться надто важким.

Не використовуйте вимірювач для багажу

Це насправді лише привертає увагу співробітників аеропорту до вашої сумки – а працівники й так шукають нагоди стягнути штраф за негабаритний багаж.

Якщо дійсно потрібно перевірити розмір багажу, або ж перепакувати деякі речі, робити це варто за межами поля зору персоналу.

Здайте багаж безплатно, коли це можливо

Іноді, коли рейс повністю заброньований, співробітники авіакомпанії пропонують безплатно здати багаж пасажирів у багажне відділення, аби звільнити місце на борту. Головне – попередньо вийняти з сумки усі цінні речі, паспорт та гаманець.

Несіть громіздкі речі в руках

Одяг часто займає не лише левову частку місця у валізі, але й досить важкий. Але пальто можна перекинути через руку, толстовку – зав'язати на талії. Так ви позбудетеся кількох зайвих кілограмів у валізі.

Ставайте в кінці черги на посадку

Коли ви першими заходите на рейс, це дає працівникам досить часу, аби оцінити багаж та попросити перевірити його на вимірювачі. Замість цього експерти радять займати місце у кінці черги.

Майте з собою рулетку

Випадки, коли пасажирів намагалися штрафувати навіть за багаж, що відповідав встановленим габаритам, неодноразові. Тож краще мети з собою невелику рулетку, аби перевірити, чи правильно встановлений вимірювач. Хай як безглуздо це звучить, авіакомпанії часто вимагають це як доказ.