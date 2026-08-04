Італія заплатить 15 тисяч євро за переїзд на райський острів: хто може отримати грант

Італійська Сардинія – це райський острів, куди мільйони людей прагнуть потрапити влітку на відпочинок. Та далеко не всі знають, що влада країни готова платити не лише своїм громадянам, але й іноземцям за переїзд туди.

Більшість людей думають про Сардинію як нескінченний курорт з білосніжними пляжами, та за межами популярних містечок ховається досить серйозна проблема – маленькі села стрімко втрачають населення, пише Meglepetés.

Чому уряд Італії готовий платити за переїзд на Сардинію?

Програма, згідно з якою уряд Італії оплатить переїзд на Сардинію – це не вигадка, і не продуманий рекламний хід. Вона діятиме протягом усього 2026 року, і навіть розшириться. Зараз можна отримати гроші навіть за переїзд у містечка населенням до 5 тисяч мешканців, тоді як раніше розглядалися лише зовсім маленькі села.

Влада автономного регіону так намагається надати підтримку охочим перебратися до невеликих населених пунктів та придбати, або ж відремонтувати своє перше житло. Мета ініціативи – оживити громади, що втратили велику частку населення протягом останніх кількох десятиліть.

Скільки грошей можна отримати?

Передусім важливо розуміти, що програма не обмежується мешканцями Сардинії чи навіть Італії – гроші можуть отримати люди, які переїздять до невеликого містечка і з-за кордону. Втім, автоматично цього не відбувається. Для того, аби отримати підтримку на покупку житла, потрібно офіційно зареєструвати місце проживання, виконати вимоги місцевого муніципалітету, а також зобов'язатися жити в обраному населеному пункті протягом тривалого часу.

Максимальний розмір гранту становить 15 тисяч євро, але ці гроші не видаються просто за зміну місця проживання. Використати їх можна винятково на придбання, ремонт чи реставрацію першого житла.

Підтримка покриває до 50% усіх витрат, але не більше, ніж 15 000 євро. А після отримання останньої виплати за програмою, залишати житло і переїжджати до іншого населеного пункту не можна ще принаймні 5 років.

Ось у яких містах діє програма:

Паттада;

Буджерру;

Алес;

Руїнас;

Сімаксіс.

Більшість з цих містечок розташовані у внутрішній частині острова, і житло там значно дешевше, ніж на курортах.