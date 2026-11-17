Влада Сардинії, дуже великого італійського острова у Середземному морі, запустила програму залучення нових мешканців. Згідно з нею новим мешканцям можуть виплатити до 30 000 євро безповоротної допомоги.

На 2 роки програми – з 2026 по 2028 рік – вже виділили 56 мільйонів євро. Подаватися на програму допомоги можуть також і іноземці, але часу на це залишилося небагато, пише Libertatea.

Кому можуть виплатити 30 000 євро за переїзд?

Гроші за переїзд до Сардинії призначені для людей до 40 років, що планують жити на острові та вже мають роботу. Базова сума допомоги – це 20 000 євро. Але якщо оселитися у містечку чи селі, де проживає менше, ніж 5 тисяч людей, виплата зросте вже до 30 000 євро.

Для того, аби скористатися програмою, зовсім необов'язково народитися у Сардинії – можливість також відкрита й для іноземців. Але заявки приймають тільки до 29 листопада через сертифіковану електронну пошту.

Надсилати заявки потрібно на адресу san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. Що цікаво, отримати гроші можуть навіть люди, що переїхали на острів раніше – з 1 січня 2026 року.

Під заявку можуть підійти наймані працівники, фрілансери та підприємці. Наймані працівники можуть переїхати та працювати віддалено, укласти новий договір чи перевестися в межах компанії. Головне тут, аби робота була вже на момент подачі заявки. А ось після її схвалення потрібно буде протягом половини року оформити місце проживання на острові. Виплата грошей зобов'язує заявника жити на Сардинії принаймні 5 років.

Якщо грошей не вистачить на усіх заявників, передусім їх будуть отримувати соціальні працівники та медики. За попередніми даними, саме їх зараз не вистачає, а в деяких невеликих селищах в глибині острова немає навіть сімейних лікарів.

Попри те, що на програму на 2026 – 2028 рік вже виділили 56 мільйонів євро, за перший рік планують витратити тільки 8 мільйонів. А вистачить цих грошей приблизно на 266 – 400 людей.

Президентка регіону Алессандра Тодде звернулася також і до мешканців острова, що виїхали за кордон.

Від'їзд завжди має залишатися можливістю, але повернення має стати можливим вибором,

– заявила вона.

Тільки за 2024 рік населення Сардинії зменшилося на 8072 людини. А на одну жінку припадає в середньому 0,85 дитини, що є найнижчим показником в усій Італії.