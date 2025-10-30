Наскільки близькою може бути війна: у Празі з'явилися банери зі зруйнованим містом

У столиці Чехії Празі нещодавно з'явилися банери, на яких місто виглядає зруйнованим війною. Кампанія спрямована на те, щоб нагадати, що війна в Україні все ще триває.

Наприкінці жовтня у Празі стартувала соціальна кампанія з серією банерів, що нагадує про війну в Україні. На плакатах – руїни, на які могли б перетворитися чеські міста, якби війна йшла там, повідомляє 24 Канал з посиланням на Paměť národa.

Чому у Чехії з'явилися плакати з війною?

Чеське медіа Paměť národa спільно з креативною агенцією ОАК створили серію зображень, на яких чеські вулиці виглядають зруйнованими війною. Такі банери з'явилися у багатьох часто відвідуваних місцях столиці, аби нагадати, що війна – поряд, і вона все ще триває.

Ці добре відомі празькі місця на мить стають нагадуванням про те, що війна – це не далеке минуле, а реальність наших сусідів,

– поділилися у медіа.

Окрім того, кампанія підтримує і збір коштів, що фінансує гуманітарну допомогу людям, що постраждали від війни. А цього тижня медіа вже вдалося зібрати 75% від потрібної суми на обладнання для українських медиків на фронті.

У Чехії з'явилися незвичні плакати: дивіться фото

Я завжди пишалася тим, якою хвилею солідарності ми, чехи, можемо допомогти там, де це потрібно. Ми це довели, як тільки почалася російська агресія на Україну. Однак хвилю підтримки потрібно продовжувати, підтримувати Україну. Ми також робимо свій внесок у нашу безпеку,

– додала співзасновниця агенції ОАК Тереза Свєракова.

