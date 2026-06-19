У Польщі хочуть зобов'язати ресторани подавати воду безкоштовно: але є неприємний нюанс

У Польщі готують зміни до законодавства, які можуть зобов'язати ресторани, кафе та бари безкоштовно надавати відвідувачам воду на їхнє прохання. Відповідний проєкт розробляє Міністерство клімату та навколишнього середовища.

Як пише видання In Poland, мовиться не про фільтровану воду, а про воду з-під крану.

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Відповідний проєкт розробляє Міністерство клімату та навколишнього середовища. Якщо документ буде ухвалено, нові правила можуть набути чинності вже 12 серпня 2026 року. Згідно з проєктом, заклади громадського харчування, які мають зони для обслуговування клієнтів, повинні будуть безкоштовно надавати до 0,5 літра води з-під крана на одну особу.

Водночас є важливий нюанс: воду подаватимуть не в одноразовому посуді, а лише у багаторазових склянках, глечиках або інших контейнерах, придатних для повторного використання. Ініціатива є частиною ширшої політики, спрямованої на скорочення використання одноразової упаковки та зменшення кількості відходів.

Яка позиція уряду?

Уряд також вважає, що вільний доступ до питної води може позитивно вплинути на харчові звички населення. На думку авторів законопроєкту, відвідувачі закладів частіше обиратимуть воду замість солодких газованих напоїв, якщо вона буде доступною без додаткових витрат.

Не менш важливим фактором стали численні звернення громадян, які скаржилися на відсутність можливості безкоштовно отримати питну воду в ресторанах та кафе. Наразі проєкт перебуває на стадії розгляду, тому остаточне рішення ще не ухвалене.

Яким є досвід інших країн?

Якщо документ отримає підтримку, Польща приєднається до низки європейських країн, де подача водопровідної води в закладах харчування вже регулюється законом.

Так, у Франції ресторани зобов'язані безкоштовно надавати воду своїм клієнтам.

ресторани зобов'язані безкоштовно надавати воду своїм клієнтам. В Англії та Уельсі така вимога поширюється на заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю.

така вимога поширюється на заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю. В Україні наразі немає закону, який би зобов'язував ресторани, кафе чи бари безкоштовно надавати відвідувачам питну воду. Однак практично у кожному закладі чи кав'ярні фільтровану воду надають за замовчуванням.

Чим відрізняється вода з-під крана та фільтрована?

Вода з-під крана проходить очищення на міських водоочисних станціях і подається до споживачів через централізовану систему водопостачання. Вона повинна відповідати державним санітарним нормам і бути безпечною для вживання.

Однак її склад може змінюватися залежно від регіону, джерела водозабору та стану водопровідних мереж. У такій воді можуть міститися природні мінерали, а для знезараження часто використовують хлор або інші дезінфекційні засоби.

Натомість очищена вода пройшла додаткову фільтрацію або обробку. Для цього можуть використовуватися різні технології:

механічні фільтри;

вугільні фільтри;

системи зворотного осмосу;

ультрафіолетове знезараження;

озонування.

Таке очищення допомагає зменшити кількість домішок, усунути запах хлору, покращити смак і знизити жорсткість води. Водночас деякі методи, зокрема зворотний осмос, можуть видаляти не лише потенційно небажані речовини, а й частину корисних мінералів.