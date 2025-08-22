Туристка розкрила 5 великих помилок під час першої поїздки до Італії: не повторіть їх
- Туристка Джої Хадден поділилася помилками під час своєї першої поїздки до Італії, такими як відвідування занадто багатьох міст за короткий час та подорож у жовтні з великою кількістю туристів.
- Інші помилки включають бронювання житла за межами міста, відсутність дослідження перед поїздкою та надто жорсткий графік, що обмежує можливість відкривати нові місця.
Подорожі під час відпустки – це чудовий спосіб не тільки відпочити, але й зарядитися новими враженнями та отримати чудовий досвід.
Найгірше – це коли омріяна відпустка обертається гірким досвідом через кілька прикрих помилок, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Туристка розповіла про помилки під час поїздки до Італії
Джої Хадден, туристична репортерка, поділилася, що робить помилки щоразу, коли відвідує нове місце – і перший візит до Італії не став винятком.
Я ніколи не уявляв, що пошкодую про екскурсію до Колізею в Римі . Я й гадки не мав, що так розчаруюся, провівши одну ніч у Мілані, – розповіла вона.
Тож ось кілька помилок, які точно не варто повторювати
Надто багато міст
Першою помилкою туристки стало втиснути три міста на шестиденну поїздку – і через це подорож видавалася перегонами: не встигла дівчина насолодитися Венецією, як вже потрібно було рушити до Риму, а звідти – сідати на потяг до Мілана.
Подорож у жовтні
Джої гадала, що відвідування Італії у жовтні, а не влітку, допоможе їй уникнути натовпів туристів – втім, вона помилялася. У Венеції та Римі на пішохідних вулицях утворювалися справжні корки, мости все ще були переповнені туристами, а Колізей довелося розглядати крізь екрани телефонів людей, що стояли перед нею.
Вона вирішила, що під час наступних відвідин Італії поїде взимку.
Бронювання житла за межами міста
У Венеції репортерка забронювала місце у замку, який розташовувався поза межами міста. Втім, це стало помилкою.
Хоча моє перебування було чудовим і вигідним за таку ціну, я пошкодувала, дізнавшись, що одноденні туристи можуть погіршити ситуацію з надмірним туризмом у таких місцях, як Венеція. Вони збільшують натовп, не витрачаючи коштів на проживання. Не провівши ніч у самому місті, я не зробила достатнього внеску в місцеву економіку, – поділилася вона.
Відсутність дослідження перед поїздкою
Репортерка помилялася, коли думала, що її почуття ввічливості може їй добре послужити у подорожі. Втім, перед поїздкою завжди слід вивчати місцеві правила – в деяких випадках мовиться навіть не про ввічливість, а про можливий штраф: у випадку з Джої саме так і сталося, коли вона сіла на сходи біля венеційського джерела.
До слова, раніше ми розповідали, в якій країні можна отримати штраф за вивішування одягу на балкон.
Надто багато планів
Жорсткий графік під час поїздки з одного боку може гарантувати, що ви нічого не пропустите. Але з іншого, він зовсім не залишає простору на дослідження нового міста та країни, і може зіпсувати враження від подорожі.
Коли я приїхав до Мілана, я відклала плани та пішов гуляти містом у надії відкрити щось для себе. Це окупилося. Я натрапила на замок XV століття, який ніколи не бачила у соціальних мережах — Кастелло Сфорцеско. Пройшовши крізь ворота, я відчула себе ніби в казці,
– поділилася репортерка.