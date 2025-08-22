Подорожі під час відпустки – це чудовий спосіб не тільки відпочити, але й зарядитися новими враженнями та отримати чудовий досвід.

Найгірше – це коли омріяна відпустка обертається гірким досвідом через кілька прикрих помилок, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Туристка розповіла про помилки під час поїздки до Італії

Джої Хадден, туристична репортерка, поділилася, що робить помилки щоразу, коли відвідує нове місце – і перший візит до Італії не став винятком.

Я ніколи не уявляв, що пошкодую про екскурсію до Колізею в Римі . Я й гадки не мав, що так розчаруюся, провівши одну ніч у Мілані, – розповіла вона.

Тож ось кілька помилок, які точно не варто повторювати

Надто багато міст

Першою помилкою туристки стало втиснути три міста на шестиденну поїздку – і через це подорож видавалася перегонами: не встигла дівчина насолодитися Венецією, як вже потрібно було рушити до Риму, а звідти – сідати на потяг до Мілана.

Подорож у жовтні

Джої гадала, що відвідування Італії у жовтні, а не влітку, допоможе їй уникнути натовпів туристів – втім, вона помилялася. У Венеції та Римі на пішохідних вулицях утворювалися справжні корки, мости все ще були переповнені туристами, а Колізей довелося розглядати крізь екрани телефонів людей, що стояли перед нею.

Вона вирішила, що під час наступних відвідин Італії поїде взимку.

Бронювання житла за межами міста

У Венеції репортерка забронювала місце у замку, який розташовувався поза межами міста. Втім, це стало помилкою.

Хоча моє перебування було чудовим і вигідним за таку ціну, я пошкодувала, дізнавшись, що одноденні туристи можуть погіршити ситуацію з надмірним туризмом у таких місцях, як Венеція. Вони збільшують натовп, не витрачаючи коштів на проживання. Не провівши ніч у самому місті, я не зробила достатнього внеску в місцеву економіку, – поділилася вона.

Відсутність дослідження перед поїздкою

Репортерка помилялася, коли думала, що її почуття ввічливості може їй добре послужити у подорожі. Втім, перед поїздкою завжди слід вивчати місцеві правила – в деяких випадках мовиться навіть не про ввічливість, а про можливий штраф: у випадку з Джої саме так і сталося, коли вона сіла на сходи біля венеційського джерела.

Надто багато планів

Жорсткий графік під час поїздки з одного боку може гарантувати, що ви нічого не пропустите. Але з іншого, він зовсім не залишає простору на дослідження нового міста та країни, і може зіпсувати враження від подорожі.

Коли я приїхав до Мілана, я відклала плани та пішов гуляти містом у надії відкрити щось для себе. Це окупилося. Я натрапила на замок XV століття, який ніколи не бачила у соціальних мережах — Кастелло Сфорцеско. Пройшовши крізь ворота, я відчула себе ніби в казці,

– поділилася репортерка.