В цих містах Польщі найпростіше знайти роботу: рівень безробіття рекордно низький

Рівень безробіття в Польщі дуже сильно відрізняється між містами. Тож перед переїздом українцям потрібно зважити на цей нюанс.

І для біженців, і для українців. що їдуть в Польщу на заробітки пошук роботи в країні неймовірно важливий. Нове дослідження проаналізувало рівень безробіття у 16 найбільших містах країни, пише InPoland.

В яких містах Польщі найпростіше знайти роботу?

Найкращою ситуація з працевлаштуванням залишається у Варшаві – столиця країни має один з найнижчих рівнів безробіття серед усіх проаналізованих міст. Станом на кінець червня 2026 року цей показник становить всього 1,6% – відтак, Варшаву й надалі можна вважати найбільшим економічним центром країни.

Саме тут розташовані головні офіси великих компаній зі сфери послуг, фінансів, торгівлі та технологій, а також великих підприємств. У цьому місті проблем з пошуком роботи практично не трапляється.

Наступні 9 місяць у рейтингу виглядають так:

Познань;

Катовіце;

Вроцлав;

Краків;

Бидгощ;

Ольштин;

Ополе;

Гданськ;

Щецин.

Станом на 2025 рік Польща залишалася серед країн Європейського Союзу з найнижчим рівнем безробіття – нижчі рівні зафіксовані лише у Мальті та Словенії. Для порівняння, середній рівень безробіття у ЄС становить 5,9%, а у Польщі – лише 3,2%.

При цьому найскладніше знайти роботу у Підкарпатському воєводстві, а найпростіше – у Великопольському воєводстві.

Які зарплати в Польщі?

Заробітні плати також можуть дуже сильно коливатися залежно від регіону, але станом на початок 2025 року в середньому після вирахування податків працівник отримує 6201 злотий. Відтак, у євро зарплата становить 1452, а в доларах – 1640.

За даними аналітичних центрів, більшість українців задоволені своїм доходом в Польщі й навіть мають змогу відкладати частину фінансів, пише Gremi Personal.