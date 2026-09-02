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2 вересня, 15:23
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В цих містах Польщі найпростіше знайти роботу: рівень безробіття рекордно низький

Марина Блохіна

Рівень безробіття в Польщі дуже сильно відрізняється між містами. Тож перед переїздом українцям потрібно зважити на цей нюанс.

І для біженців, і для українців. що їдуть в Польщу на заробітки пошук роботи в країні неймовірно важливий. Нове дослідження проаналізувало рівень безробіття у 16 найбільших містах країни, пише InPoland

В яких містах Польщі найпростіше знайти роботу?

Найкращою ситуація з працевлаштуванням залишається у Варшаві – столиця країни має один з найнижчих рівнів безробіття серед усіх проаналізованих міст. Станом на кінець червня 2026 року цей показник становить всього 1,6% – відтак, Варшаву й надалі можна вважати найбільшим економічним центром країни. 

Саме тут розташовані головні офіси великих компаній зі сфери послуг, фінансів, торгівлі та технологій, а також великих підприємств. У цьому місті проблем з пошуком роботи практично не трапляється. 

Наступні 9 місяць у рейтингу виглядають так:

  • Познань;
  • Катовіце;
  • Вроцлав;
  • Краків;
  • Бидгощ;
  • Ольштин;
  • Ополе;
  • Гданськ;
  • Щецин. 

Станом на 2025 рік Польща залишалася серед країн Європейського Союзу з найнижчим рівнем безробіття – нижчі рівні зафіксовані лише у Мальті та Словенії. Для порівняння, середній рівень безробіття у ЄС становить 5,9%, а у Польщі – лише 3,2%. 

При цьому найскладніше знайти роботу у Підкарпатському воєводстві, а найпростіше – у Великопольському воєводстві. 

Які зарплати в Польщі?

Заробітні плати також можуть дуже сильно коливатися залежно від регіону, але станом на початок 2025 року в середньому після вирахування податків працівник отримує 6201 злотий. Відтак, у євро зарплата становить 1452, а в доларах – 1640. 

За даними аналітичних центрів, більшість українців задоволені своїм доходом в Польщі й навіть мають змогу відкладати частину фінансів, пише Gremi Personal.

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