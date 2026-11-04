Європейські авіакомпанії отримали 5 повідомлень про вибухівку в літаках за добу

Всього за останній тиждень європейські авіакомпанії отримали аж п'ять повідомлень про вибухівку, що начебто розміщена на бортах літаків.

П'ять різних повідомлень про вибухівку на 5 різних рейсах європейських літаків почали надходити ввечері 2 листопада та продовжувалися протягом дня 3 листопада, пише Corriere della Sera.

Які повідомлення отримали авіакомпанії?

Усі літаки, про вибухівку на яких повідомлялося, приземлилися безпечно – і в жодному випадку на борту не виявили небезпечних предметів. Наразі припускають, що це могли бути фальшиві повідомлення про бомбу – та влада заявила, що й надалі перевіряє ситуацію.

Перший з літаків вилетів з лондонського аеропорту "Гітроу", а згодом його перенаправили до аеропорту "Варшава-Модлін". Він прямував до Варшави, а на борту на момент польоту перебував 131 пасажир.

Другий літак летів з Копенгагена у Варшаву і приземлився за розкладом, попри таку саму загрозу.

Третє повідомлення про бомбу стосувалося рейсу Ryanair, що вилетів з Манчестера та був змушений аварійно приземлитися у Мурсії, Іспанія. На борту перебував 121 пасажир та член екіпажу. Літак приземлився за розкладом, але іспанська влада задіяла протоколи безпеки й мобілізувала пожежників. Після евакуації пасажирів літак ретельно оглянули.

Четвертий рейс летів з Ізраїлю та приземлився у Софії в Болгарії, де втрутилися антитерористичні підрозділи. У тому ж аеропорту ввечері мав приземлитися рейс Wizz Air. Втім, через повідомлення про бомбу літак приземлився у Будапешті під супроводом угорського винищувача.

В усіх випадках перевірки не виявили нічого підозрілого, і зовсім скоро рейс продовжив політ до Софії.

Також у римському аеропорту "Ф'юмічіно" провели перевірки двох літаків – щодо них також надали фальшиві повідомлення про бомбу.