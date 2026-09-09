Українці б'ють рекорди за працевлаштуванням: скільки їх зараз працює в Польщі

Станом на кінець березня 2026 року у Польщі працювало 1 152 700 іноземців. Це на 8%, або ж на 85 700 людей більше, ніж торік.

Попередній рекорд за кількістю працівників з України у Польщі встановили у листопаді 2025 року. А останні дані GUS лише підтверджують, що все більше українців знаходять роботу в Польщі, пише InPoland.

Скільки українців працюють у Польщі?

Від загальної кількості іноземців, що мають роботу в Польщі 68% – це українці. Відтак, загальна кількість зайнятих українців у Польщі становить 784 000 осіб – а це на 9,7% більше, ніж у той самий період попереднього року.

Попередній рекорд від 25 листопада 2025 року, коли працювали 769 тисяч українців, вдалося перевершити аж на 15 000 осіб І темпи зростання у річному обчисленні виявилися другими серед усіх національностей, що працюють у Польщі.

А ось у відсотковому значенні найчастіше роботу шукали протягом цього року колумбійські працівники – серед них зростання досягнуло аж 18,9%.

Що потрібно знати українцям перед роботою у Польщі?

Велика частина виплат для українців, що мають тимчасовий захист у Польщі, зараз пов'язана з працевлаштуванням чи економічною активністю у країні. Зокрема, не виплачуватимуть допомогу 800+ дітям, батьки яких не мають офіційного працевлаштування чи бізнесу в країні.

Водночас з цим велика частка іноземних працівників повідомляє, що у Польщі їм доводиться зіштовхуватися з непрозорою оплатою праці: практично двом третинам людей доводилося зіштовхуватися принаймні з однією також практикою. Серед найбільш поширених є такі:

нижча офіційна ставка з умовними чи додатковими бонусами;

розбіжності у реальній та обіцяній кількості годин роботи та оплаті;

несподівані відрахування з зарплати після початку роботи.

Окрім того, 8 з 10 іноземних працівників у Польщі побоюються проблем з ZUS та медичним страхуванням.