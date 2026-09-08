Багатьох заробітчан у Польщу приваблює саме висока зарплатня – але вона часто супроводжується неприємними нюансами, про які працівники дізнаються надто пізно, пише Gremi Personal. Наприклад, майже 7 з 10 іноземців у Польщі, що працювали через агенції зайнятості, принаймні раз стикалися з непрозорими схемами нарахування зарплати.

Найчастіше це "бонуси" замість офіційної ставки, незрозумілий розрахунок податків і внесків та несподівані відрахування.

Що треба знати перед працевлаштуванням у Польщі?

Опитування, проведене у серпні 2026 року серед 600 іноземних працівників, показало, що 69% респондентів принаймні раз особисто стикалися з непрозорими практиками формування ставки чи оформлення оплати праці. А ще 57,8% мали досвід одразу двох чи й більше таких практик.

Ось які випадки були найбільш поширеними:

висока зарплата нетто без зрозумілого пояснення, скільки зрештою працівник отримає на руки, після вирахування ZUS, податків та інших утримань;

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

нижча офіційна ставка з умовними чи додатковими бонусами;

розбіжності у обіцяній кількості годин чи ставці з реальними умовами;

несподівані відрахування з зарплати після початку роботи;

спеціальні форми договору, що використовували для обґрунтування вищої суми "на руки".

Водночас досвід роботи через різну кількість агенцій суттєво впливає на ймовірність, що працівник зіштовхнеться з такими практиками. Ті люди, що працювали тільки через одну агенції, отримали подібний досвід у 44% випадків. А серед працівників, що співпрацювали з 2 – 4 агенціями, цей показник зріс до 74,5%. Тим часом серед людей, що мали досвід роботи через п'ять чи більше агенцій, показник дістався аж до 88,9%.

Та попри усі ризики саме висока ставка залишається основним фактором під час вибору вакансії. Але досвід поступово змінює ставлення до подібних пропозицій: три чверті опитаних розповіли, що з підозрою ставляться до вакансій з помітно вищою за середню оплатою.

Особливо це помітно серед людей, що працюють у Польщі три роки чи довше. Але обережність стосується не лише зарплати. Опитані працівники розповіли й про інші ризики, що можуть виникнути у випадку непрозорого оформлення роботи. Зокрема, це: