Многих гастарбайтеров в Польшу привлекает именно высокая зарплата – но она часто сопровождается неприятными нюансами, о которых работники узнают слишком поздно, пишет Gremi Personal. Например, почти 7 из 10 иностранцев в Польше, работавших через агентства по трудоустройству, хотя бы раз сталкивались с непрозрачными схемами начисления зарплаты.

Чаще всего это "бонусы" вместо официальной ставки, непонятный расчет налогов и взносов, а также неожиданные удержания.

Что нужно знать перед трудоустройством в Польше?

Опрос, проведенный в августе 2026 года среди 600 иностранных работников, показал, что 69% респондентов хотя бы раз лично сталкивались с непрозрачными практиками формирования ставки или оформления оплаты труда. А еще 57,8% сталкивались сразу с двумя или более такими практиками.

Вот какие случаи были наиболее распространенными:

высокая зарплата нетто без понятного объяснения, сколько в итоге работник получит на руки после вычета взносов в ZUS, налогов и других удержаний;

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

более низкая официальная ставка с условными или дополнительными бонусами;

расхождения между обещанным количеством часов или ставкой и реальными условиями;

неожиданные вычеты из зарплаты после начала работы;

специальные формы договора, что использовались для обоснования более высокой суммы "на руки".

В то же время опыт работы через разное количество агентств существенно влияет на вероятность того, что работник столкнется с такими практиками. Те люди, которые работали только через одно агентство, столкнулись с подобным опытом в 44% случаев. А среди работников, сотрудничавших с 2–4 агентствами, этот показатель вырос до 74,5%. Между тем среди людей, имевших опыт работы через пять и более агентств, показатель достиг целых 88,9%.

Но, несмотря на все риски, именно высокая ставка остается основным фактором при выборе вакансии. Однако опыт постепенно меняет отношение к подобным предложениям: три четверти опрошенных рассказали, что с подозрением относятся к вакансиям с заметно более высокой, чем средняя, оплатой.

Особенно это заметно среди людей, работающих в Польше три года или дольше. Но осторожность касается не только зарплаты. Опрошенные работники рассказали и о других рисках, которые могут возникнуть в случае непрозрачного оформления работы. В частности, это: