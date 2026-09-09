Предыдущий рекорд по количеству работников из Украины в Польше был установлен в ноябре 2025 года. А последние данные GUS лишь подтверждают, что все больше украинцев находят работу в Польше, пишет InPoland.

Сколько украинцев работают в Польше?

Из общего числа иностранцев, имеющих работу в Польше, 68% – это украинцы. Таким образом, общее количество занятых украинцев в Польше составляет 784 000 человек – а это на 9,7% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Предыдущий рекорд от 25 ноября 2025 года, когда работали 769 тысяч украинцев, удалось превзойти целых на 15 000 человек. При этом темпы роста в годовом исчислении оказались вторыми среди всех национальностей, работающих в Польше.

А вот в процентном выражении чаще всего работу искали в течение этого года колумбийские работники – среди них рост достиг целых 18,9%.

Что нужно знать украинцам перед тем, как устроиться на работу в Польше?

Большая часть выплат для украинцев, имеющих временную защиту в Польше, сейчас связана с трудоустройством или экономической активностью в стране. В частности, не будут выплачивать пособие 800+ детям, родители которых не имеют официального трудоустройства или бизнеса в стране.

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В то же время большая доля иностранных работников сообщает, что в Польше им приходится сталкиваться с непрозрачной оплатой труда: практически двум третям людей приходилось сталкиваться как минимум с одной из следующих практик. Среди наиболее распространенных – следующие:

более низкая официальная ставка с условными или дополнительными бонусами;

расхождения в реальном и обещанном количестве рабочих часов и оплате;

неожиданные вычеты из зарплаты после начала работы.

Кроме того, 8 из 10 иностранных работников в Польше опасаются проблем с ZUS и медицинским страхованием.