Інакше можна осоромитися: ці правила етикету слід знати перед поїздкою в Європу

Нове опитування показало, що перед поїздкою в Європу мандрівникам не завадить запам'ятати кілька правил етикету. Адже деякі незначні жести у різних країнах континенту можуть мати зовсім несподіване значення.

Для того, аби не осоромитися в Європі через незнання деяких норм етикету, туристам потрібно заздалегідь дізнатися про правила поведінки у тих чи інших країнах, пише Euronews. Адже навіть такі незначні жести, як їжа, залишена на тарілці, поцілунок у щоку чи завчасний прихід на зустріч, можуть означати зовсім несподівані речі.

Які правила етикету слід знати до поїздки в Європу?

Нове дослідження визначило, які саме правила слід врахувати туристам – від привітання незнайомців до того, як поводитися за обіднім столом. І навіть попри те, що може видатися, ніби етикет не має великого значення, під час подорожей він може стати у пригоді – адже допомагає виявити ввічливість, повагу та розуміння до місцевих.

Поцілунки у щоку

Чимало людей мають уявлення про те, що привітання поцілунком у щоку – це норма у Європі, але це не зовсім так. Насправді у 23 з 27 країн опитані заявили, що чекатимуть, поки співрозмовник не проявить ініціативу у цьому питанні. А ось у Данії, Естонії, Швеції та Словенії більшість людей заявили, що й взагалі відмовилися б від такого привітання.

Взуття в гостях

Не в усіх країнах до знімання взуття перед входом у житло ставляться так суворо, як у Швеції. Там 100% учасників опитування сказали, що ця практика обов'язкова. Але загалом традиція поширена по всій Європі.

У 24 з 27 країн більшість респондентів заявили, що знімають взуття, коли приходять у гості. Особливо суворо правил дотримуються у країнах Північної Європи. А ось в Італії, Іспанії та Португалії переважає протилежна думка: там часто лишаються у вуличному взутті навіть вдома.

Подарунок господарям

Більшість господарів приємно здивуються, якщо гість прийде не з порожніми руками. Але ставлення до цього жесту все ж відрізняється в різних країнах. Понад половина учасників опитування переконані, що приходити в гості з подарунком – це звична практика. Але ще третина заявили, що дарують щось тільки з особливої нагоди. І лише у Фінляндії заявили, що ніколи не приносять подарунків під час візиту.

Також дослідження показало, що в 17 з 27 країн найчастіше як подарунок обирають букет квітів чи пляшку вина. Але багато де такий жест вважають доречним лише за особливої нагоди.

Їжа на тарілці

В усіх 27 країнах Європи доїдати їжу, покладену на тарілку, вважають проявом поваги до господарів. Це сприймають як визнання зусиль людини, що готувала страву.

Пунктуальність

Однозначної відповіді на питання, чи потрібно приходити завчасно, вчасно, чи із запізненням, немає. У 23 з 27 країн учасники надали перевагу приходу у точно призначений час. Особливо сильно цінують пунктуальність у Греції.

Але 35% чоловіків заявили, що воліють приходити завчасно. Тим часом серед жінок найчастіше зустрічалася позиція, що слід з'являтися у призначений час.